Перелік захворювань затверджений Міністерством оборони.

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Придатність до служби

У додатку із переліком хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби, служби у військовому резерві, йдеться, що громадяни можуть поділятися на кілька категорій:

Придатні

Придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони

Непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

Тимчасово непридатні. Потребують лікування

Непридатні до військової служби з переоглядом через 6 місяців

Зверніть увагу! Військовозобов'язані громадяни віком 18 – 60 років, які мали статус "обмежено придатний", мають повторно пройти ВЛК до 4 лютого 2025 року.

Важливі нюанси: придатність після лікування

Наприклад, військовозобов'язані з клінічно вилікуваним туберкульозьом вважаються придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони.

А військовозобов'язані із залишковими змінами після вилікуваного туберкульозу різних локалізацій потрапляють у категорію придатних.

Особи з інфекційними хворобами, які передаються статевим шляхом, як от сифіліс, гонококова інфекція, хвороби, спричинені хламідіями, трихомонадами та мікоплазмами – є тимчасово непридатними та потребують лікування.

Військовозобов'язані з ВІЛ (стабільною хворобою) або безсимптомним носійством ВІЛ, з імунною компенсацією, вважаються придатними – на відміну від тих, у кого хвороба, зумовлена ВІЛ (прогресуюча), з імунною декомпенсацією.

Також придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони можуть бути військовозобов'язані зі станами після радикального хірургічного лікування первинної пухлини; раку нижньої губи, раку шкіри.

Люди з тяжкими та помірно вираженими стійкими психічними розладами вважаються непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку. Військовозобов'язані з легкими психічними проявами вважаються придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони. Військовозобов'язані зі стійкою компенсацією наслідків гострого захворювання головного мозку або закритої черепно-мозкової травми вважаються придатними.

При цьому люди з шизофренією, шизотиповими та маячними розладами, афективними розладами з часто повторюваними фазами вважаються непридатними.

Хвороби очей

Військовозобов'язані, у яких короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному із меридіанів понад 12,0 дптр, вважаються непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку.

Військовозобов'язані, у яких короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному із меридіанів понад 6,0 дптр і до 12,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах понад 3,0 дптр, вважаються придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони.

Військовозобов'язані, у яких короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному із меридіанів понад 3,0 дптр і до 6,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах понад 2,0 дптр і до 3,0 дптр, – придатні.

Придатність визначає комісія

Військово-лікарська комісія визначає придатність за станом здоров'я до військової служби призовників, військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, установлює зв'язок захворювань, травм (поранень, контузій, каліцтв) з військовою службою та визначає необхідність і умови застосування медико-соціальної реабілітації та допомоги військовослужбовцям.