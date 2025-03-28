Що таке спіруліна, чому її вживають та кому це протипоказано

Спіруліна зазвичай вважається безпечною для вживання як дієтична добавка і може мати антиоксидантний ефект. Але спіруліна підходить не всім, особливо людям з аутоімунними захворюваннями, такими як вовчак, або іншими проблемами зі здоров’ям.

Спіруліна є популярною добавкою і компонентом, який виготовляється з синьо-зелених водоростей. Попри численні переваги, багато хто цікавиться, чи є у неї які-небудь побічні ефекти, повідомляє 24 Канал з посилання на HealthLine.

Також на тему Надмірне споживання солі викликає ще одне неочікуване захворювання

Що таке спіруліна

Спіруліна – це вид синьо-зелених водоростей, які ростуть як у прісній, так і в морській воді. Її також масово вирощують для використання в харчових продуктах і добавках.

Оскільки вона містить 60% білка за вагою, а також багато різних вітамінів і мінералів, вона широко використовується як джерело їжі в деяких регіонах Мексики та Африки. Крім того, спіруліна є багатим джерелом корисних поліненасичених жирів і антиоксидантів, таких як Сфікоціанін і бетакаротин.

Як харчова добавка, вона відома своїми антибактеріальними, антиоксидантними, протизапальними, та гіполіпідемічними (сприяють зниженню рівня холестерину) властивостями.

Кому не можна приймати спуруліну

Хоча спіруліна в цілому вважається безпечною, вона може мати деякі побічні ефекти та недоліки – особливо для людей із певними станами здоров’я.

Ось деякі потенційні побічні ефекти та недоліки спіруліни:

Може бути забруднена токсинами

Спіруліна, зібрана в дикій природі, має великий ризик забруднення. Водорості можуть накопичувати токсини, якщо ростуть у водоймах, забруднених важкими металами, бактеріями або шкідливими речовинами, які називаються мікроцистинами.

Мікроцистини є природним захисним механізмом синьо-зелених водоростей проти хижаків. Проте, якщо вони накопичуються у високих концентраціях, ці речовини стають токсичними для печінки.

Було зафіксовано випадки наявності мікроцистинів у забруднених харчових добавках із водоростями в Італії, Північній Америці та Китаї. Ці речовини викликають занепокоєння у сфері громадського здоров'я через їх негативний вплив на печінку.

Водорості, вирощені в контрольованих умовах, мають нижчий рівень мікроцистинів, оскільки вчені розробили методи очищення та зниження їхнього утворення.

Може погіршувати аутоімунні захворювання

Оскільки спіруліна стимулює роботу імунної системи, це може погіршити стан людей із аутоімунними захворюваннями, такими як вовчак, розсіяний склероз або ревматоїдний артрит, де імунна система атакує власний організм.

Спіруліна зміцнює імунну систему за допомогою активації імунних клітин, відомих як натуральні кілери (Natural Killer, NK). Ці клітини атакують потенційні загрози на клітинному рівні.

Хоча тваринні та людські дослідження демонструють, що цей ефект може уповільнити ріст пухлин, підвищити опірність до хвороб і зменшити запалення, зміцнення NK-клітин у людей з аутоімунними захворюваннями може погіршити їхній стан.

Також добавки зі спіруліною були пов’язані з важкими аутоімунними реакціями, які впливають на шкіру та м’язи, хоча такі випадки є дуже рідкісними.

Може уповільнювати згортання крові

Спіруліна має антикоагулянтний ефект, тобто вона може розріджувати кров і збільшувати час, необхідний для її згортання. Згортання крові допомагає запобігти надмірній кровотечі або утворенню синців при пошкодженнях.

Для людей, які приймають препарати для розрідження крові або мають порушення згортання, спіруліна може бути небезпечною, оскільки може знизити здатність крові згортатися, що призводить до підвищеного ризику кровотеч.

Хоча деякі дослідження вказують на те, що спіруліна не впливає на час згортання крові, мало відомо про її вплив на людей, які вже приймають антикоагулянти.

Інші недоліки

Деякі люди можуть мати алергію на спіруліну. У важких випадках алергічні реакції можуть бути фатальними.

Згідно з одним дослідженням, люди з іншими видами алергій частіше мають негативну реакцію на спіруліну, ніж ті, хто не має алергій. Тому людям з алергіями слід уникати цієї добавки або звертатися до лікаря перед її використанням.

Спіруліна та інші водорості містять фенілаланін – речовину, яка суворо заборонена людям із фенілкетонурією (ФКУ) – рідкісним генетичним захворюванням.

Також серед незначних побічних ефектів спіруліни відзначаються нудота, безсоння та головний біль. Втім, у більшості людей ці водорості не викликають жодних побічних ефектів.

Як уникнути побічних ефектів

Оскільки спіруліна має недоліки та побічні ефекти для певних людей, перед її включенням у свій раціон або режим добавок слід проконсультуватися з лікарем.

Щоб уникнути продуктів, забруднених мікроцистинами чи токсинами, купуйте лише продукцію від перевірених брендів, які сертифіковані незалежними організаціями.Однак слід пам’ятати, що навіть сертифікована продукція може не бути повністю очищеною від забруднення, оскільки дієтичні добавки здебільшого не регулюються в більшості країн.