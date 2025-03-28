Что такое спирулина, почему ее употребляют и кому это противопоказано

Спирулина обычно считается безопасной для употребления в качестве диетической добавки и может иметь антиоксидантный эффект. Но спирулина подходит не всем, особенно людям с аутоиммунными заболеваниями, такими как волчанка, или другими проблемами со здоровьем.

Спирулина является популярной добавкой и компонентом, который изготавливается из сине-зеленых водорослей. Несмотря на многочисленные преимущества, многие интересуются, есть ли у нее какие-либо побочные эффекты, сообщает 24 Канал со ссылкой на HealthLine.

Также на тему Чрезмерное потребление соли вызывает еще одно неожиданное заболевание

Что такое спирулина

Спирулина – это вид сине-зеленых водорослей, которые растут как в пресной, так и в морской воде. Ее также массово выращивают для использования в пищевых продуктах и добавках.

Поскольку она содержит 60% белка по весу, а также много различных витаминов и минералов, она широко используется как источник пищи в некоторых регионах Мексики и Африки. Кроме того, спирулина является богатым источником полезных полиненасыщенных жиров и антиоксидантов, таких как Сфикоцианин и бетакаротин.

Как пищевая добавка, она известна своими антибактериальными, антиоксидантными, противовоспалительными, и гиполипидемическими (способствуют снижению уровня холестерина) свойствами.

Кому нельзя принимать спурулину

Хотя спирулина в целом считается безопасной, она может иметь некоторые побочные эффекты и недостатки – особенно для людей с определенными состояниями здоровья.

Вот некоторые потенциальные побочные эффекты и недостатки спирулины:

Может быть загрязнена токсинами

Спирулина, собрана в дикой природе, имеет большой риск загрязнения. Водоросли могут накапливать токсины, если растут в водоемах, загрязненных тяжелыми металлами, бактериями или вредными веществами, которые называются микроцистинами.

Микроцистины являются естественным защитным механизмом сине-зеленых водорослей против хищников. Однако, если они накапливаются в высоких концентрациях, эти вещества становятся токсичными для печени.

Были зафиксированы случаи наличия микроцистинов в загрязненных пищевых добавках с водорослями в Италии, Северной Америке и Китае. Эти вещества вызывают беспокойство в сфере общественного здоровья из-за их негативного влияния на печень.

Водоросли, выращенные в контролируемых условиях, имеют более низкий уровень микроцистинов, поскольку ученые разработали методы очистки и снижения их образования.

Может ухудшать аутоиммунные заболевания

Поскольку спирулина стимулирует работу иммунной системы, это может ухудшить состояние людей с аутоиммунными заболеваниями, такими как волчанка, рассеянный склероз или ревматоидный артрит, где иммунная система атакует собственный организм.

Спирулина укрепляет иммунную систему посредством активации иммунных клеток, известных как натуральные киллеры (Natural Killer, NK). Эти клетки атакуют потенциальные угрозы на клеточном уровне.

Хотя животные и человеческие исследования демонстрируют, что этот эффект может замедлить рост опухолей, повысить сопротивляемость к болезням и уменьшить воспаление, укрепление NK-клеток у людей с аутоиммунными заболеваниями может ухудшить их состояние.

Также добавки со спирулиной были связаны с тяжелыми аутоиммунными реакциями, которые влияют на кожу и мышцы, хотя такие случаи очень редки.

Может замедлять свертываемость крови

Спирулина имеет антикоагулянтный эффект, то есть она может разжижать кровь и увеличивать время, необходимое для ее свертывания. Свертываемость крови помогает предотвратить чрезмерное кровотечение или образование синяков при повреждениях.

Для людей, которые принимают препараты для разжижения крови или имеют нарушения свертываемости, спирулина может быть опасной, поскольку может снизить способность крови свертываться, что приводит к повышенному риску кровотечений.

Хотя некоторые исследования указывают на то, что спирулина не влияет на время свертывания крови, мало известно о ее влиянии на людей, которые уже принимают антикоагулянты.

Другие недостатки

Некоторые люди могут иметь аллергию на спирулину. В тяжелых случаях аллергические реакции могут быть фатальными.

Согласно одному исследованию, люди с другими видами аллергий чаще имеют негативную реакцию на спирулину, чем те, кто не имеет аллергий. Поэтому людям с аллергиями следует избегать этой добавки или обращаться к врачу перед ее использованием.

Спирулина и другие водоросли содержат фенилаланин – вещество, которое строго запрещено людям с фенилкетонурией (ФКУ) – редким генетическим заболеванием.

Также среди незначительных побочных эффектов спирулины отмечаются тошнота, бессонница и головная боль. Впрочем, у большинства людей эти водоросли не вызывают никаких побочных эффектов.

Как избежать побочных эффектов

Поскольку спирулина имеет недостатки и побочные эффекты для определенных людей, перед ее включением в свой рацион или режим добавок следует проконсультироваться с врачом.

Чтобы избежать продуктов, загрязненных микроцистинами или токсинами, покупайте только продукцию от проверенных брендов, которые сертифицированы независимыми организациями. однако следует помнить, что даже сертифицированная продукция может не быть полностью очищенной от загрязнения, поскольку диетические добавки в основном не регулируются в большинстве стран.