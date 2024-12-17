У дітей плоскостопість, як правило, минає до 6 років. Цей стан не вимагає корекції та малоймовірно, що призведе до ускладнень у майбутньому і не має заважати заняттям спортом, повідомляє 24 Канал з посиланням на Mayo Clinic.

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Більшості людей не потрібне спеціальне взуття

Попри активні зусилля маркетологів, необхідність в ортопедичному взутті чи устілках при плоскостопості не завжди виправдана. Для зменшення дискомфорту ніг рекомендується носити зручне і вільне взуття на низькому каблуці, причому не обов'язково зі спеціалізованих магазинах.

Потрібно задуматися про спеціальні устілки в таких випадках:

постійний біль у стопах;

раптове виникнення плоскостопості, якщо раніше його не було;

часті травми стоп або щиколоток;

проблеми з ходьбою та підтриманням рівноваги;

плоскостопість або дискомфорт відчуваються лише в одній нозі.

Краще звернутись до лікаря

Однак краще не займатися підбором устілок самостійно, а проконсультуватися з лікарем. Спеціаліст допоможе визначити необхідність використання устілок і за необхідності призначить знеболювальні засоби. Крім того, лікар може порекомендувати вправи, які допоможуть покращити стан без додаткових втручань. Хоча це не змінить форму стоп, такі заходи можуть полегшити біль і неприємні відчуття.

У рідкісних випадках для корекції стопи потрібна операція, як правило, в ситуаціях, коли є проблеми з кістками, м'язами або іншими тканинами стоп.