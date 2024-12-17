У дітей плоскостопість, як правило, минає до 6 років. Цей стан не вимагає корекції та малоймовірно, що призведе до ускладнень у майбутньому і не має заважати заняттям спортом, повідомляє 24 Канал з посиланням на Mayo Clinic.
Також на тему Низький гемоглобін: що робити, щоб його підвищити
Більшості людей не потрібне спеціальне взуття
Попри активні зусилля маркетологів, необхідність в ортопедичному взутті чи устілках при плоскостопості не завжди виправдана. Для зменшення дискомфорту ніг рекомендується носити зручне і вільне взуття на низькому каблуці, причому не обов'язково зі спеціалізованих магазинах.
Потрібно задуматися про спеціальні устілки в таких випадках:
- постійний біль у стопах;
- раптове виникнення плоскостопості, якщо раніше його не було;
- часті травми стоп або щиколоток;
- проблеми з ходьбою та підтриманням рівноваги;
- плоскостопість або дискомфорт відчуваються лише в одній нозі.
Краще звернутись до лікаря
Однак краще не займатися підбором устілок самостійно, а проконсультуватися з лікарем. Спеціаліст допоможе визначити необхідність використання устілок і за необхідності призначить знеболювальні засоби. Крім того, лікар може порекомендувати вправи, які допоможуть покращити стан без додаткових втручань. Хоча це не змінить форму стоп, такі заходи можуть полегшити біль і неприємні відчуття.
У рідкісних випадках для корекції стопи потрібна операція, як правило, в ситуаціях, коли є проблеми з кістками, м'язами або іншими тканинами стоп.