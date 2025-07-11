Аналіз охоплював період, який завершився 2 липня, коли хвиля надзвичайної спеки накрила країни Західної Європи. В Іспанії стовпчики термометрів піднімались вище +40 градусів за Цельсієм, а у Франції вирують масштабні лісові пожежі, пише 24 Канал з посилання на Reuters.

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Чому глобальне потепління стає все більшою проблемою?

Науковці вважають, що із загальної кількості летальних випадків близько 1 500 були спровоковані саме наслідками кліматичних змін, які підсилили спеку.

Через зміну клімату температура стала значно вищою, ніж могла б бути в іншому випадку, і це помітно підвищило ризики для здоров’я людей,

– пояснює доктор Бен Кларк, один з авторів дослідження.

У дослідження потрапили такі мегаполіси, як Барселона, Мадрид, Лондон та Мілан. Експерти підкреслюють, що вплив глобального потепління під час цієї хвилі спеки додав до температури в цих містах до 4 градусів за Цельсієм.

Щоб визначити кількість жертв, команда використала комплекс епідеміологічних моделей і ретельно проаналізувала історичну статистику смертності. Дослідження брало до уваги ті випадки, коли саме спека стала критичним фактором – передусім, це стосується людей із хронічними захворюваннями.

Фахівці підкреслюють: використовували лише перевірені та рецензовані методики, оскільки більшість смертей, спричинених перегрівом, офіційно не фіксуються. До того ж деякі уряди взагалі не публікують відповідних даних.