Повідомляє 24 Канал з посиланням на Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

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Що стало причиною спалаху інфекції?

На Закарпатті зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції серед людей, які перебували поблизу водоспаду Шипіт. За медичною допомогою вже звернулися 38 осіб.

28 хворих проживали в наметах та брали участь у неформальному молодіжному заході поблизу водоспаду Шипіт на території Пилипецької територіальної громади,

– йдеться у повідомленні.

Ще 10 інфікованих – туристи, які перебували на екскурсії. Усі хворі отримують належну медичну допомогу у закладах охорони здоров'я.

"Хворі вживали воду з водоспаду Шипіт для пиття та приготування їжі", – додали у Центрі.

Наразі триває медичне спостереження та епідеміологічне розслідування.

Нагадаємо, що відкриті водойми можуть містити низку патогенів, які викликають різні інфекції. Для безпечного купання слід дотримуватися кількох правил.