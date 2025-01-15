Таку інформацію повідомляє видання NOS з посиланням на дані Національного інституту громадської охорони здоров'я та навколишнього середовища (RIVM), передає 24 Канал.

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Спалах гепатиту в Нідерландах

У RIVM зазначили, що двом з інфікованих знадобилася госпіталізація. За оцінками фахівців, кількість хворих може бути значно більшою.

Вірус передається від людини до людини через фекалії. Існує ймовірність, що збирач ягід не дотримався гігієни після використання туалету. Причиною зараження також могла стати забруднена вода, якою обробляли ягоди,

– прокоментував представник RIVM Елко Франц.

Відзначається, що всі заражені купували заморожені ягоди в мережі Albert Heijn. Компанія повідомила, що вірус був виявлений в упаковках з ягодами вагою 1 кг, терміном придатності до 14 квітня 2026 року, які, ймовірно, були доставлені з Польщі.

Спочатку до інституту почали надходити сигнали від лікарів загальної практики про пацієнтів, які зверталися з діагнозом гепатит A. Згодом муніципальні служби охорони здоров'я виявили, що причиною зараження стала саме лохина.

Albert Heijn відкликала ці ягоди з продажу та закликала споживачів повертати вже придбані товари. Крім того, компанія запевнила, що поверне кошти навіть у випадку відкритої упаковки.

Що відомо про гепатит А

Гепатит А – це інфекційне захворювання, яке викликає вірус гепатиту А. Це захворювання належить до групи гепатитів, які вражають функції печінки. Існують також інші види гепатиту, такі як B, C, D та E. У випадку гепатиту А ураження печінки відбувається, як правило, на короткий термін, не більше кількох місяців.

Основні шляхи передачі вірусу включають вживання зараженої їжі та води, а також контакт від людини до людини, що може відбуватися під час анального та орального сексу, а також при спільному вживанні наркотиків.