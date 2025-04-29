Їсти чи боятися: що насправді робить соя з організмом жінки

Досі можна було зустріти побоювання, що жінкам варто уникати сої через її вплив на гормональний фон. Та новий систематичний огляд, спростував ці побоювання: соєві ізофлавони не викликають "естрогенності" в організмі.

Деталі дослідження

Висновки дослідження опубліковані у Advances in Nutrition, передає 24 Канал. Вчені з Університету Торонто проаналізували 40 рандомізованих досліджень, у яких брали участь понад 3200 жінок у постменопаузі.

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Вони оцінили чотири ключові показники, що сигналізують про дію естрогену, і не виявили жодного гормонального ефекту після вживання сої – незалежно від форми: капсули, напій чи їжа.

Соя – підтримка для серця і не тільки

Соєві продукти мають доказову користь для серцево-судинної системи, що критично важливо для жінок у постменопаузі – коли ризик інфарктів і інсультів зростає, а симптоми часто залишаються непоміченими.

Особливу роль відіграють ізофлавони – речовини, схожі на естрогени за структурою, але не викликають збоїв у гормональному балансі. Ба більше: вони можуть знижувати ризик гормонозалежних онкозахворювань (рак грудей, ендометрія), покращувати стан кісток, зменшувати припливи та підтримувати когнітивне здоров’я.

А міфи звідки

Більшість страхів походять із досліджень на тваринах, у яких ізофлавони викликали зростання пухлин. Але метаболізм гризунів і людей кардинально різний – клінічні дослідження на людях ці побоювання не підтвердили.

Незважаючи на це, лише 3 – 4% жителів Північної Америки щодня вживають сою, що свідчить про низький рівень обізнаності й сильні стереотипи.

Протеїн майбутнього

Соя – не лише про здоров'я. В умовах, коли світ все більше робить ставку на рослинні джерела білка, вона стає одним із найекологічніших та найдоступніших варіантів.

Цільні соєві продукти містять безліч біоактивних речовин, які не просто безпечні, а й корисні для зниження холестерину та профілактики хвороб.