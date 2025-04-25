Молочницею називають вагінальний кандидоз – захворювання, викликане грибками роду Candida, які є на шкірі та слизових оболонках рота, горла, кишківника і піхви, повідомляє 24 Канал з посиланням на UpToDate.

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Захворювання поділяють на гостре – одноразовий епізод, і рецидивне, якщо воно повторюється 4 або більше разів протягом року.

Candida належить до умовно-патогенних грибків: вони викликають захворювання, коли порушується баланс мікрофлори. Симптоми охоплюють свербіж, біль, дискомфорт під час сечовипускання, неприємні відчуття під час статевого акту та нетипові виділення.

Чому виникає молочниця

Вагітність. Під час вагітності змінюється гормональний фон, знижується кислотність піхви, а рівень глікогену, яким живляться грибки, зростає.

Гормональні контрацептиви. Підвищений рівень естрогену, пов’язаний із прийманням протизаплідних засобів, вагітністю чи ожирінням, створює сприятливі умови для грибків.

Діабет. Високий рівень глюкози в крові та тканинах є живильним середовищем для Candida. При цьому імунітет може бути ослаблений, що сприяє інфекції.

Ослаблений імунітет. Люди зі зниженим імунітетом, наприклад, під час хімієтерапії чи ВІЛ, частіше стикаються з кандидозом.

Антибіотики широкого спектра дії. Вони знижують кількість лактобактерій, які пригнічують ріст грибків.

Генетика. Деякі жінки мають генетичну схильність до рецидивного кандидозу.

Вплив харчування на молочницю

Грибки Candida харчуються глюкозою, тому здається логічним, що відмова від цукру допоможе боротися з грибками. Але це не так:

Організм виробляє глюкозу з інших вуглеводів, білків і жирів, навіть за відсутності цукру в раціоні. У здорових людей рівень цукру в крові регулюється, що не створює умов для швидкого розмноження грибків. Основні фактори ризику – це стан здоров’я (діабет, ослаблений імунітет тощо), а не конкретні продукти.

Дієта проти молочниці: міфи та реальність

Прихильники антикандидної дієти радять відмовитися від цукру, глютену, крохмалистих продуктів на користь ферментованих овочів, білкової їжі та безглютенових зернових. Проте наукових доказів ефективності такого підходу немає. Виключення – випадки індивідуальної непереносності глютену.

Рекомендується обмежити доданий цукор до 10% від добової калорійності, як радить ВООЗ, і додати до раціону більше овочів, фруктів і ненасичених жирів. Це корисно загалом, але не є панацеєю від молочниці.

Отже, дієта сама по собі не розв'язує проблему молочниці, а справжня профілактика та лікування потребують комплексного підходу.