Представники приватної клініки зазначили, що активно співпрацюють із правоохоронцями та надали всю необхідну інформацію для слідства. Анестезіолог, яка проводила процедуру, наразі усунута від роботи, повідомляє 24 Канал з посилання на Суспільне.

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Внутрішнє розслідування

У нас проводиться власне внутрішнє розслідування, ми хочемо отримати об'єктивні висновки від слідчої групи і самі розібратися в цій ситуації. Це страшна трагічна ситуація для родини. Це наша перша трагічна історія, сподіваємося, що остання,

– заявила представниця клініки Анастасія, яка відповідає за комунікації.

Також вона підкреслила, що в установі є необхідне реанімаційне обладнання та препарати, адже це повноцінне стаціонарне хірургічне відділення.

"Наразі тривають слідчі дії. Ми обмежені в коментарях через лікарську таємницю та таємницю слідства", – додала представниця клініки.

Про смерть хлопчика стало відомо 22 березня, причин трагедії наразі не озвучували, правоохоронці проводять розслідування.