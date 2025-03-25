Представители частной клиники отметили, что активно сотрудничают с правоохранителями и предоставили всю необходимую информацию для следствия. Анестезиолог, которая проводила процедуру, пока отстранена от работы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Внутреннее расследование

У нас проводится собственное внутреннее расследование, мы хотим получить объективные выводы от следственной группы и сами разобраться в этой ситуации. Это страшная трагическая ситуация для семьи. Это наша первая трагическая история, надеемся, что последняя,

– заявила представительница клиники Анастасия, которая отвечает за коммуникации.

Также она подчеркнула, что в учреждении есть необходимое реанимационное оборудование и препараты, ведь это полноценное стационарное хирургическое отделение.

"Сейчас продолжаются следственные действия. Мы ограничены в комментариях из-за врачебной тайны и тайны следствия", – добавила представительница клиники.

О смерти мальчика стало известно 22 марта, причин трагедии пока не озвучивали, правоохранители проводят расследование.