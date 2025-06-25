Трагедія в Одеському пологовому: жінка просила кесарів, дитина не вижила

У пологовому будинку №5 в Одесі померла новонароджена дівчинка. Мати дитини, Олена Бойко, публічно заявила про можливу лікарську недбалість та несвоєчасне надання медичної допомоги.

Своїм болем жінка поділилась у соцмережі, про ситуацію розповідає 24 Канал. За її словами, ще ввечері 17 червня вона звернулася до лікарів із проханням зробити кесарів розтин через сильний біль і страх перед самостійними пологами, однак її прохання нібито проігнорували. Лікарка відповіла: "Усі народжують, і ти народиш".

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Жінка благала про кесарів розтин

Після огляду жінка повернулася додому, але в неї з'явилися темні виділення. Вона написала про це ліка.рці, яка, за словами Олени, заспокоїла її, мовляв, це нормально для 39 тижня вагітності. Вночі ситуація погіршилася.

"О шостій ранку я прокинулась, і з мене просто без зупинки лилася кров", – згадує жінка. Лікарка знову телефоном заспокоїла її, сказавши, що це просто відходять води.

Подружжя приїхало до пологового будинку близько 07:00. Жінка ледь встигла дістатися до приймального покою – перейми були надто частими. Її підключили до апарата КТГ, який показав серцебиття дитини в межах 180 – 190 ударів.

Пологи були стрімкими

Медики зазначили, що пологи стрімкі, а шийка матки не встигає відкриватися, що може створювати ризики. Олена знову благала про кесарів розтин, але рішення робити операцію знову відклали.

Анестезіолог зробив епідуральну анестезію, яка подіяла лише на пів години. До операційної породіллю повезли лише тоді, коли серцебиття дитини різко почало знижуватись. Утім і там, згадує жінка, довелось чекати – готували операційну. Коли немовля дістали, вона вже не дихала.

Після втрати донечки, за словами Олени, ніхто з медиків не повідомив поліцію, не зафіксував смерть дитини офіційно. Лікарка натомість одразу підійшла до батьків із питанням, чи дають вони згоду на розтин тіла та як саме хочуть поховати доньку.

Що могло стати причиною трагедії

Жінка додає, що завідувачка відділення, побачивши фото масивної кровотечі, яка, за словами лікарки, була "відходом вод", визнала: кесарів розтин справді треба було робити одразу. Основною причиною трагедії сама лікарка назвала коротку пуповину, яка натягнулась під час опускання дитини й призвела до відриву судин.

Проте інші фахівці, з якими жінка консультувалася вже після трагедії, зокрема ізраїльські гінекологи, вважають, що ймовірною причиною кровотечі було відшарування плаценти. У таких випадках, наголошують медики, необхідне негайне оперативне втручання.

Олена зазначає, що вагітність проходила ідеально, без жодних ускладнень. Дитина була активною, жодних патологій не виявлялося.

Позиція медзакладу

В адміністрації пологового будинку ситуацію не коментували. У міському департаменті охорони здоров'я розпочали службову перевірку за участі зовнішніх експертів. Результати будуть оприлюдннені після завершення всіх процедур.