"Я умоляла о кесаревом": в одесском роддоме во время родов умер ребенок

В роддоме №5 в Одессе умерла новорожденная девочка. Мать ребенка, Елена Бойко, публично заявила о возможной врачебной халатности и несвоевременном оказании медицинской помощи.

Своей болью женщина поделилась в соцсети, о ситуации рассказывает 24 Канал. По ее словам, еще вечером 17 июня она обратилась к врачам с просьбой сделать кесарево сечение из-за сильной боли и страха перед самостоятельными родами, однако ее просьбу якобы проигнорировали. Врач ответила: "Все рожают, и ты родишь".

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Женщина умоляла о кесаревом сечении

После осмотра женщина вернулась домой, но у нее появились темные выделения. Она написала об этом врачу, которая, по словам Елены, успокоила ее, мол, это нормально для 39 недели беременности. Ночью ситуация ухудшилась.

"В шесть утра я проснулась, и из меня просто без остановки лилась кровь", – вспоминает женщина. Врач снова по телефону успокоила ее, сказав, что это просто отходят воды.

Супруги приехали в роддом около 07:00. Женщина едва успела добраться до приемного покоя – схватки были слишком частыми. Ее подключили к аппарату КТГ, который показал сердцебиение ребенка в пределах 180 – 190 ударов.

Роды были стремительными

Медики отметили, что роды стремительные, а шейка матки не успевает открываться, что может создавать риски. Елена снова умоляла о кесаревом сечении, но решение делать операцию снова отложили.

Анестезиолог сделал эпидуральную анестезию, которая подействовала лишь на полчаса. В операционную роженицу повезли только тогда, когда сердцебиение ребенка резко начало снижаться. Впрочем и там, вспоминает женщина, пришлось ждать – готовили операционную. Когда младенца достали, она уже не дышала.

После потери дочери, по словам Елены, никто из медиков не сообщил полиции, не зафиксировал смерть ребенка официально. Врач зато сразу подошла к родителям с вопросом, дают ли они согласие на вскрытие тела и как именно хотят похоронить дочь.

Что могло стать причиной трагедии

Женщина добавляет, что заведующая отделением, увидев фото массивного кровотечения, которая, по словам врача, была "отходом вод", признала: кесарево сечение действительно надо было делать сразу. Основной причиной трагедии сама врач назвала короткую пуповину, которая натянулась во время опускания ребенка и привела к отрыву сосудов.

Однако другие специалисты, с которыми женщина консультировалась уже после трагедии, в частности израильские гинекологи, считают, что вероятной причиной кровотечения было отслоение плаценты. В таких случаях, отмечают медики, необходимо немедленное оперативное вмешательство.

Елена отмечает, что беременность проходила идеально, без осложнений. Ребенок был активным, никаких патологий не обнаруживалось.

Позиция медучреждения

В администрации роддома ситуацию не комментировали. В городском департаменте здравоохранения начали служебную проверку с участием внешних экспертов. Результаты будут обнародованы после завершения всех процедур.