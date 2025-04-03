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Здоровʼя 24 COVID-19 За минулий тиждень від грипу та коронавірусу померло 11 людей: в яких областях найбільше хворих
3 квітня, 14:17
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За минулий тиждень від грипу та коронавірусу померло 11 людей: в яких областях найбільше хворих

Олександр Бевза
Основні тези
  • З 24 по 30 березня понад 156 тисяч людей захворіли на грип, ГРВІ та COVID-19, з яких понад 5 тисяч госпіталізовано з ускладненнями.
  • Зафіксовано 11 смертей від ускладнень грипу та COVID-19, причому жоден з померлих не був вакцинований.
  • Найвищий рівень захворюваності спостерігається в Житомирській, Кіровоградській та Черкаській областях, перевищуючи середній епідемічний поріг.
  • МОЗ рекомендує вакцинацію як найефективніший спосіб захисту від грипу та COVID-19, з можливістю придбати вакцину в аптеках або отримати безкоштовну вакцину проти COVID-19 у пунктах щеплення.

У період з 24 по 30 березня понад 73 тисячі дорослих і понад 83 тисячі дітей захворіли на грип, ГРВІ та COVID-19. У лікарні з ускладненнями потрапило близько 5,3 тисячі людей.

Через ускладнення, викликані грипом, зафіксовано 8 смертей, а через наслідки COVID-19 – 3. Жоден із померлих не був вакцинований, повідомляє 24 Канал з посилання на Міністерство охорони здоров’я України.

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Протягом березня кількість нових випадків зменшувалася. За останній тиждень захворюваність знизилася на 22%.

В яких областях найбільше хворих 

Віруси грипу виявлено у 23 регіонах країни. У трьох областях – Житомирській, Кіровоградській та Черкаській – зафіксовано перевищення середнього епідемічного порогу.

Незначне перевищення рівня захворюваності спостерігається у таких областях:

  • Волинській,
  • Львівській,
  • Київській,
  • Полтавській,
  • Рівненській,
  • Тернопільській,
  • Чернівецькій.

Загалом, з початку епідемічного сезону в Україні грипом, ГРВІ та COVID-19 перехворіли 3,8 мільйона людей, що на 4% менше, ніж у попередньому сезоні.

МОЗ підкреслює, що найкращий спосіб захистити себе від грипу та COVID-19 – це вакцинація. Рекомендується щосезону робити щеплення проти грипу, вакцину можна придбати в аптеках.

Також у кожній області доступна безкоштовна вакцина проти COVID-19. Отримати її можна у пунктах щеплення, попередньо проконсультувавшись із сімейним лікарем.

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