За прошедшую неделю от гриппа и коронавируса умерло 11 человек: в каких областях больше всего больных
- С 24 по 30 марта более 156 тысяч человек заболели гриппом, ОРВИ и COVID-19, из которых более 5 тысяч госпитализированы с осложнениями.
- Зафиксировано 11 смертей от осложнений гриппа и COVID-19, причем ни один из умерших не был вакцинирован.
- Самый высокий уровень заболеваемости наблюдается в Житомирской, Кировоградской и Черкасской областях, превышая средний эпидемический порог.
- Минздрав рекомендует вакцинацию как самый эффективный способ защиты от гриппа и COVID-19, с возможностью приобрести вакцину в аптеках или получить бесплатную вакцину против COVID-19 в пунктах прививки.
В период с 24 по 30 марта более 73 тысяч взрослых и более 83 тысяч детей заболели гриппом, ОРВИ и COVID-19. В больницы с осложнениями попало около 5,3 тысячи человек.
Из-за осложнений, вызванных гриппом, зафиксировано 8 смертей, а из-за последствий COVID-19 – 3. Ни один из умерших не был вакцинирован, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
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В течение марта количество новых случаев уменьшалось. За последнюю неделю заболеваемость снизилась на 22%.
В каких областях больше всего заболевших
Вирусы гриппа выявлены в 23 регионах страны. В трех областях – Житомирской, Кировоградской и Черкасской – зафиксировано превышение среднего эпидемического порога.
Незначительное превышение уровня заболеваемости наблюдается в таких областях:
- Волынской,
- Львовской,
- Киевской,
- Полтавской,
- Ровенской,
- Тернопольской,
- Черновицкой.
В общем, с начала эпидемического сезона в Украине гриппом, ОРВИ и COVID-19 переболели 3,8 миллиона человек, что на 4% меньше, чем в предыдущем сезоне.
Минздрав подчеркивает, что лучший способ защитить себя от гриппа и COVID-19 – это вакцинация. Рекомендуется каждый сезон делать прививки против гриппа, вакцину можно приобрести в аптеках.
Также в каждой области доступна бесплатная вакцина против COVID-19. Получить ее можно в пунктах прививки, предварительно проконсультировавшись с семейным врачом.
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