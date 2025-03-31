Чому треба пити воду

Висока температура тіла підсилює потовиділення, що призводить до втрати рідини. Щоб запобігти зневодненню, необхідно пити достатньо води, повідомляє 24 Канал з посилання на Mayo Clinic.

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Орієнтуватися можна за сечовипусканням: потрібно ходити до туалету приблизно кожні 6 годин. Рекомендується випивати не менше 6 – 8 чашок об’ємом по 240 мл рідин, щоб сеча залишалася світло-жовтою або прозорою.

Підійдуть такі напої, як вода, чай чи бульйони, але спортивні напої не рекомендуються через вміст кофеїну в деяких із них. Якщо температура тіла дуже висока, лікар може порадити приймати розчини для регідратації, які містять оптимальне співвідношення води, солей та цукру для відновлення запасів рідини в організмі.

Як збити температуру без ліків

Для полегшення стану під час лихоманки рекомендується носити легкий одяг, підтримувати прохолодну температуру у приміщенні та накриватися легким покривалом чи простирадлом.

Щоб зменшити жар, можна прийняти теплу ванну, прикласти до чола чи потилиці загорнутий у рушник пакет із льодом або змочений у прохолодній воді рушник.

Коли треба пити ліки

Вважається, що висока температура відіграє важливу роль у боротьбі з інфекцією. Імунні реакції посилюються, і організм швидше може навалювати патогенам.

Тому збивати не варто, поки вона не завдає сильного дискомфорту. Краще орієнтуватися на самопочуття, а не на цифри – якщо дуже погано, чекати на заповітні 38,5 градусів за Цельсієм і випити ібупрофен чи парацетамол.