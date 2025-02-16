Про це йдеться у результатах дослідження, опублікованого в науковому журналі Nutrients, інформує 24 Канал.

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Як проводили дослідження

Науковці проаналізували дані 6,3 тисячі учасників дослідження здорового старіння Ранчо Бернардо, яке тривало майже 50 років та зосереджувалося на впливі харчування на серцево-судинні захворювання, діабет, когнітивні порушення й здоров'я кісток.

Ще в 1972–1974 роках учасників опитували щодо кількості яєць у їхньому раціоні. Додаткові опитування проводили у 1988–1991 та 1992–1996 роках, а у 2021-му дослідники знову зв'язалися з тими, хто залишився живим.

Як змінювалися рекомендації щодо яєць

У 1968 році Американська асоціація серця вперше порадила обмежити споживання яєць через їхній високий вміст холестерину. Вважалося, що харчовий холестерин підвищує його рівень у крові, що може збільшувати ризик серцевих захворювань.

Проте згодом численні дослідження спростували цю теорію, і вже у 2015 році від обмежень відмовилися. Попри це, дані 2021 року показали, що 22,1% опитаних все ще уникають яєць, вважаючи їх шкідливими.

"Багато хто досі обмежує яйця через застарілі дієтичні рекомендації або за порадою лікаря. Проте сучасна наука підтверджує: помірне споживання яєць не шкодить здоров'ю", – наголошує Кріц-Сілверстайн.

Скільки яєць можна їсти без шкоди Кардіолог Ю-Мінг Ні з Інституту серця і судин Memorial Care (Каліфорнія, США) радить не перевищувати норму в 7 яєць на тиждень.

Одне яйце містить близько 70% добової норми холестерину, тому важливо не зловживати. Водночас яєчний білок не містить холестерину, тож його можна вживати без обмежень,

– пояснює лікар.

Таким чином, сучасні наукові дані підтверджують: помірне споживання яєць безпечне, а раніше встановлені обмеження вже не актуальні.