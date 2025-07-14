Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендує дорослим приділяти фізичним вправам приблизно п'ять годин на тиждень (наприклад, швидка ходьба, легкий біг або тривалі прогулянки на природі), або дві з половиною години на тиждень інтенсивних тренувань, пише 24 Канал з посилання на British Journal of Sports Medicine.

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Скільки потрібно займатись спортом

Вчені з Австралії, Японії, Бразилії та Литви об'єднали дані 85 наукових робіт, опублікованих до квітня минулого року, в яких брали участь від 357 до майже 6,6 мільйона осіб віком від 18 до 96 років. За станом їхнього здоров'я спостерігали протягом 6 – 8 років.

Під час аналізу з'ясувалося: регулярна рухова активність, що відповідає рекомендаціям ВООЗ або перевищує їх, знижує ризик смерті в будь-який момент часу на 20 – 40%. Причому це справедливо і для помірних, і для високоінтенсивних навантажень, а їхнє поєднання особливо ефективне. Цікаво, що перевищення рекомендованого обсягу занять не дає додаткової користі.

Користь для серця і не тільки

Особливо помітно фізична активність захищає від хвороб серця: ризик померти від серцево-судинних ускладнень у активних людей був нижчим приблизно на 40% порівняно з малорухливими однолітками. Для онкологічних захворювань цей показник склав 25%.

Ще один важливий висновок: навіть якщо людина почала займатися спортом лише в зрілі роки, її ризик смерті від усіх причин знижувався на 20 – 25% порівняно з тими, хто так і не включив рух у своє життя.

Дослідники відзначають обмеженість даних: інтенсивність та кількість занять оцінюються, як правило, зі слів самих випробуваних. Але висновки однозначні: навіть мінімальна активність краще, ніж її повна відсутність, а почати рухатися корисно в будь-якому віці.