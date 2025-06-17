Все про квас: користь, шкода та скільки можна пити

Квас – не просто освіжаючий напій із приємною кислинкою. Це частина слов’янської кухні, що дарує організму корисні бактерії, мінерали й вітаміни. Дізнайтеся, чому квас здатен зміцнити здоров’я, у чому його унікальність та чому домашній напій завжди кращий за магазинний.

Що вважається квасом

Квас – це традиційний слов’янський напій, який отримують шляхом природного бродіння хліба. Для його приготування використовують різні види хліба: пшеничний, житній або ячмінний. Існує дві основні технології виробництва цього напою: одна передбачає використання черствого хліба на заквасці, інша – солоду, пише 24 Канал з посилання на Cambridge University Press.

Також на тему Маргарин, вершкове масло, чи олія: які жири найшкідливіші для здоров'я

У домашніх умовах квас найчастіше роблять із житнього або чорного хліба, попередньо підсушеного чи підсмаженого до стану грінок. У рецепт часто додають цукор, свіжі або сушені фрукти (наприклад, яблука чи родзинки), а також дріжджі та закваску для запуску процесу бродіння.

На виробництві квас зазвичай готують на заквасці, сама технологія часто включає пастеризацію та додавання консервантів для збільшення терміну зберігання.

Наскільки корисний квас

Головна цінність квасу – його багата мікробіота, тобто цілий комплекс корисних мікроорганізмів, серед яких живі дріжджі та молочнокислі бактерії. Напій містить вуглеводи, білки, амінокислоти, молочну й оцтову кислоту, а також незначну кількість етанолу (не більше 1%).

Крім того, квас насичений мінералами та вітамінами, які потрапляють як із початкової сировини, так і утворюються у процесі ферментації. Варто враховувати, що склад квасу, виробленого на заводі, може відрізнятися залежно від бренду та використаних технологій.

Квас вважається безпечним напоєм для людей будь-якого віку – вміст алкоголю в ньому мінімальний. При цьому домашній квас значно корисніший від магазинного: у ньому майже удвічі більше харчових волокон і в три рази менше цукрів. Тому, якщо ви хочете отримати максимум користі й натуральний смак, краще готувати квас самостійно.

Скільки можна пити квасу

Для здорової дорослої людини оптимальна кількість квасу становить 1 – 2 склянки (250–500 мл) на день. Така кількість вважається безпечною і навіть корисною, адже квас містить вітаміни групи B, органічні кислоти та пробіотики. Дітям рекомендується давати квас у меншій кількості — до 1 склянки на день, оскільки це продукт бродіння з невеликим вмістом алкоголю.

Вагітним жінкам і людям із хронічними захворюваннями варто проконсультуватися з лікарем перед вживанням квасу.

Не рекомендується пити квас у великих об’ємах, оскільки це може викликати здуття та дискомфорт у шлунку.