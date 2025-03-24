Про це 24 березня повідомила Вінницька міська рада, інформує 24 Канал. Ба більше, випадок став поштовхом для подальшх перевірок.

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"Якісна медицина для кожного – наш беззаперечний пріоритет. Подібні ситуації є неприпустимими, і наша реакція буде жорсткою та справедливою", – заявив керівник міського департаменту охорони здоров’я Олександр Шиш.

За його словами, у Вінниці розпочали масштабну перевірку медустанов, щоб виявити можливі порушення та запобігти їм у майбутньому.

Що відомо про скандал

19 березня очільник Департаменту ветеранської політики Вінницької міськради Андрій Грачов повідомив, що у Вінницькому кардіоцентрі вимагали 80 000 гривень за лікування ветерана.

За його словами, 18 березня він особисто прибув до лікарні, куди військового доправила швидка з підозрою на інфаркт.

"Дружині мого побратима вручили список необхідних медикаментів та вказали, де їх купити. Коли вона оплатила частину ліків, їх на руки не видали – лише чек, який потрібно було передати у відділення", – розповів Грачов.

Під час особистої розмови із завідувачем відділення Ігорем Скляровим, яку Грачов записав на відео, лікар відреагував на ситуацію так:

"Це цирк якийсь. Не хочете – не купуйте. Я ж вас що, змушую?"

Директор кардіоцентру пояснив інцидент як "прикру випадковість" та запевнив, що ситуацію виправлять.

Операція, яку не довели до кінця

Зрештою, ветерана прооперували, але замість подвійного шунтування йому зробили лише один шунт. Другу операцію відклали, адже за неї вимагали оплату.

"Після першого етапу операції ветерану дали 7 днів, щоб знайти гроші", – повідомив Грачов.

Він також заявив, що влада та керівництво центру не виконали своїх обіцянок, а ситуація демонструє "повну безкарність та нахабство".

Реакція МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що спільно з НСЗУ та правоохоронцями розпочали розслідування цього випадку. Створена комісія перевірятиме всі обставини скандалу.