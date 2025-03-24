Об этом 24 марта сообщил Винницкий городской совет, информирует 24 Канал. Более того, случай стал толчком для дальнейших проверок.

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"Качественная медицина для каждого – наш безоговорочный приоритет. Подобные ситуации недопустимы, и наша реакция будет жесткой и справедливой", – заявил руководитель городского департамента здравоохранения Александр Шиш.

По его словам, в Виннице начали масштабную проверку медучреждений, чтобы выявить возможные нарушения и предотвратить их в будущем.

Что известно о скандале

19 марта глава Департамента ветеранской политики Винницкого горсовета Андрей Грачев сообщил, что в Винницком кардиоцентре требовали 80 000 гривен за лечение ветерана.

По его словам, 18 марта он лично прибыл в больницу, куда военного доставила скорая с подозрением на инфаркт.

"Жене моего собрата вручили список необходимых медикаментов и указали, где их купить. Когда она оплатила часть лекарств, их на руки не выдали – только чек, который нужно было передать в отделение", – рассказал Грачев.

Во время личного разговора с заведующим отделением Игорем Скляровым, которую Грачев записал на видео, врач отреагировал на ситуацию так:

"Это цирк какой-то. Не хотите – не покупайте. Я же вас что, заставляю?"

Директор кардиоцентра объяснил инцидент как "досадную случайность" и заверил, что ситуацию исправят.

Операция, которую не довели до конца

В конце концов, ветерана прооперировали, но вместо двойного шунтирования ему сделали только один шунт. Вторую операцию отложили, ведь за нее требовали оплату.

"После первого этапа операции ветерану дали 7 дней, чтобы найти деньги", – сообщил Грачев.

Он также заявил, что власть и руководство центра не выполнили своих обещаний, а ситуация демонстрирует "полную безнаказанность и наглость".

Реакция Минздрава

В Министерстве здравоохранения заявили, что совместно с НСЗУ и правоохранителями начали расследование этого случая. Созданная комиссия будет проверять все обстоятельства скандала.