Що шкідливіше для зубів – цигарки чи вейп

Команда британських стоматологів вирішила об'єднати наукові дані про вплив електронних сигарет на здоров'я ясен, яке відіграє ключову роль у збереженні міцних зубів і загальному самопочутті.

У рамках метааналізу фахівці розглянули майже два десятки попередніх досліджень на цю тему, висновки яких не завжди були однозначними, повідомляє 24 Канал з посиланням на Nature.

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Оскільки вейпи доставляють нікотин в організм за допомогою аерозолю, а не диму, що утворюється під час горіння тютюну, електронні сигарети часто позиціонують як менш шкідливу альтернативу курінню. Проте вчені неодноразово зазначали, що через хімічний склад рідин для вейпів цей варіант все ж несе певні ризики для здоров'я, включаючи порожнину рота.

Раніше було встановлено, що під впливом вейпів бактерії в ротовій порожнині активно формують захисну біоплівку, що прискорює розвиток захворювань зубів і ясен.

Нове дослідження впливу вейпу

Дослідники з університетів Ньюкасла та Шеффілда вирішили систематизувати наявні дані про вплив вейпів на здоров'я ясен. Проаналізувавши публікації в таких базах, як PubMed, Embase та Web of Science, вони вибрали 40 статей, з яких у підсумковий огляд увійшло 18.

Ці роботи досліджували клінічні показники здоров'я ясен у вейперів – такі як глибина ясневих кишень, втрата кісткової тканини, кровоточивість, наявність зубного нальоту, скарги пацієнтів і біомаркери – у порівнянні з некурцями, курцями традиційних сигарет і людьми, які кинули курити.

Вейп негативно впливає на ясна

Результати метааналізу показали, що використання вейпів пов'язане з підвищенням утворення зубного нальоту та наявністю маркерів запалення, таких як інтерлейкін-1β та фактор некрозу пухлин-α. Однак за такими параметрами, як глибина ясневих кишень і втрата кісткової тканини, вейпери практично не відрізнялися від некурців або колишніх курців. У тих, хто продовжував курити звичайні сигарети, показники здоров'я ясен залишалися гіршими за всіма параметрами.

Цікаво, що у користувачів вейпів кровоточивість ясен і видимі ознаки запалення були нижчими, ніж у некурців, що вчені пояснили впливом нікотину. Нікотин здатний пригнічувати кровоточивість, маскуючи симптоми захворювань пародонту. З цієї ж причини курці звичайних сигарет також демонстрували найменшу кровоточивість ясен.

Крім того, в деяких дослідженнях для вейперів були характерні негативні зміни в мікробіомі ротової порожнини. Було виявлено підвищений рівень бактерій Porphyromonas gingivalis і Fusobacterium nucleatum, які асоціюються із захворюваннями ясен.

Цигарки шкодять ще більше

Хоча загальний висновок дослідження підтвердив шкоду вейпів для здоров'я ясен, вона виявилася менш вираженою в порівнянні з наслідками куріння звичайних сигарет. Проте автори підкреслили, що більшість аналізованих досліджень базувалися на самооцінках учасників, і статус куріння лише в рідкісних випадках підтверджували за допомогою біохімічних тестів.

Це могло призвести до спотворення даних, оскільки багато користувачів вейпів раніше курили звичайні сигарети або поєднували їх з електронними.