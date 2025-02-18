Что вреднее для зубов – сигареты или вейп

Команда британских стоматологов решила объединить научные данные о влиянии электронных сигарет на здоровье десен, которое играет ключевую роль в сохранении крепких зубов и общем самочувствии.

В рамках метаанализа специалисты рассмотрели почти два десятка предыдущих исследований на эту тему, выводы которых не всегда были однозначными, сообщает 24 Канал со ссылкой на

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Поскольку вейпы доставляют никотин в организм с помощью аэрозоля, а не дыма, образующегося во время горения табака, электронные сигареты часто позиционируют как менее вредную альтернативу курению. Однако ученые неоднократно отмечали, что из-за химического состава жидкостей для вейпов этот вариант все же несет определенные риски для здоровья, включая полость рта.

Ранее было установлено, что под воздействием вейпов бактерии в ротовой полости активно формируют защитную биопленку, что ускоряет развитие заболеваний зубов и десен.

Новое исследование влияния вейпа

Исследователи из университетов Ньюкасла и Шеффилда решили систематизировать имеющиеся данные о влиянии вейпов на здоровье десен. Проанализировав публикации в таких базах, как PubMed, Embase и Web of Science, они выбрали 40 статей, из которых в итоговый обзор вошло 18.

Эти работы исследовали клинические показатели здоровья десен у вейперов – такие как глубина десневых карманов, потеря костной ткани, кровоточивость, наличие зубного налета, жалобы пациентов и биомаркеры – по сравнению с некурящими, курильщиками традиционных сигарет и людьми, которые бросили курить.

Вейп негативно влияет на десны

Результаты метаанализа показали, что использование вейпов связано с повышением образования зубного налета и наличием маркеров воспаления, таких как интерлейкин-1β и фактор некроза опухолей-α. Однако по таким параметрам, как глубина десневых карманов и потеря костной ткани, вейперы практически не отличались от некурящих или бывших курильщиков. У тех, кто продолжал курить обычные сигареты, показатели здоровья десен оставались хуже по всем параметрам.

Интересно, что у пользователей вейпов кровоточивость десен и видимые признаки воспаления были ниже, чем у некурящих, что ученые объяснили влиянием никотина. Никотин способен подавлять кровоточивость, маскируя симптомы заболеваний пародонта. По этой же причине курильщики обычных сигарет также демонстрировали наименьшую кровоточивость десен.

Кроме того, в некоторых исследованиях для вейперов были характерны негативные изменения в микробиоме ротовой полости. Был выявлен повышенный уровень бактерий Porphyromonas gingivalis и Fusobacterium nucleatum, которые ассоциируются с заболеваниями десен.

Сигареты вредят еще больше

Хотя общий вывод исследования подтвердил вред вейпов для здоровья десен, он оказался менее выраженным по сравнению с последствиями курения обычных сигарет. Тем не менее авторы подчеркнули, что большинство анализируемых исследований базировались на самооценках участников, и статус курения лишь в редких случаях подтверждали с помощью биохимических тестов.

Это могло привести к искажению данных, поскольку многие пользователи вейпов ранее курили обычные сигареты или совмещали их с электронными.