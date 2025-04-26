Варто пам'ятати, що літо – це лише орієнтир, а не причина для стресу. Краще підійти до процесу поступово, з розумінням потреб тіла, тоді результати будуть не лише помітними, а й стійкими. 24 Канал зібрав дієві поради, які допоможуть вам у цьому.

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Скільки оптимально скинути

Оптимально й безпечно худнути на 2 – 4 кілограми на місяць, тобто до літа. Наприклад, якщо наразі кінець квітня, то за два місяці реально скинути – 4–8 кг. Це відповідає рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я. Темп у 0,5–1 кілограми на тиждень дозволяє:

не виснажувати тіло та не запускати ефект йо-йо (коли вага повертається);

зберігати м'язову масу і втрачати саме жирову тканину;

звикати до нових звичок поступово, закріплюючи результат надовго.

Забудь про дієти — створіть режим

Ключ не в тому, щоб їсти менше, а в тому, щоб їсти регулярно. Коли організм звикає до режиму, метаболізм стабілізується, і тіло починає ефективніше спалювати жир. Почни день зі сніданку (навіть якщо це просто яйце й авокадо). Сніданок дійсно важливий прийом їжі. Те, чи будете ви ситі на початку дня, закладе фундамент на харчові вибори впродовж дня. Будете голодними – хапатимете усе, що бачите: цукерки в офісі, булочку до чаю, піцу на доставку. Будете ситими – спокійно відмовитесь від цукерки, а дочекатись покизготується обід/вечеря –буде не складно.

Їжте більше білка та клітковини

Секрет ситості – у поєднанні білка й клітковини. Курка, риба, яйця + овочі, зелень, бобові. Таке поєднання надовго дає енергію і зменшує бажання перекусити солодким. Не забувай про воду – іноді тіло плутає спрагу з голодом.

Менше цукру – більше легкості

Не потрібно повністю відмовлятись від солодкого (інакше ризик зірватися зросте). Але цукор можна скоротити вдвічі вже сьогодні: краще замінити сік/лимонад на воду з лимоном, десерти – на ягоди з грецьким йогуртом, шоколад – на кілька фініків з горішками, або ж обирайте темний шоколад. Повір, різниця буде.

Рухайтеся

Якщо ви не фанатієте від фітнесу в залі – окей. Ходіть пішки, робіть зарядку вдома, знайдіть легкі YouTube-тренування або спробуйте танцювати на кухні. Додайте у свій день 20–30 хвилин активності. Це заряджає не лише тіло, а й настрій.

Сон – найпотужніший жироспалювач

Недосипання = зайвий кортизол = накопичення жиру. Якщо хочете бути в тонусі – спіть щонайменше 7 годин. Нормальний сон знижує апетит, покращує обмін речовин і допомагає тримати себе в руках.

Замість заборон – домовленості з собою

Не "я не їм піцу", а "я їм піцу раз на тиждень". Не "ніколи більше солодкого", а "одна порція на вихідних". Баланс завжди краще, ніж заборони. Бо літо – це не покарання в спортзалі, а задоволення від власного тіла й життя.

Чому ви хочете схуднути Поставте собі цепитання! Якщо відповідь – "щоб подобатися собі", "почуватися вільною", "одягнути улюблену сукню" – це нормальне бажання. А ось "щоб хтось оцінив" – не дуже. Починай із любові до себе, а не з претензій.

Порада! Не треба зважуватись щодня чи карати себе за зриви. Просто повертайтеся до складеного плану знову. Літо – чудова мотивація, але справжня мета – відчувати себе добре в будь-яку пору року.