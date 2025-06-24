Мінус 23 кілограми за 5 місяців: дієтологиня розповіла, від чого відмовилась, аби схуднути

Дієтологині вдалося скинути 23 кілограми всього за 5 місяців – без жорстких дієт, голодування чи спеціальних програм. Досягти результату їй вдалося завдяки простим, але послідовним змінам у способі життя.

Як змінився спосіб життя

Індійська дієтологиня Сімран Чопре поділилась своїми змінами в Інстаграм, інформує 24 Канал. Одним із перших кроків стало рішення харчуватися виключно вдома.

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Жінка майже повністю відмовилася від прийомів їжі у ресторанах. За її словами, вона дозволяла собі вечерю поза домом максимум раз на тиждень. Ба більше, іноді вона брала власну їжу на зустрічі у заклади. Також вона повністю виключила зі свого раціону смажену їжу, віддаючи перевагу менш калорійним стравам.

Та головним викликом для Сімран стала відмова від солодощів та напоїв. Десерти вона дозволяла собі лише у вигляді маленької ложечки, коли десерт коштував хтось поруч. Вона також відмовилася від усіх підсолоджених напоїв, включно зі соками та смузі, замінивши їх звичайною газованою водою без добавок.

"Це не про їжу, а про вибір"

Ввечері теж відбулись зміни в рутині. Зокрема, Сімран уникала пізніх вечірок і зустрічей, якщо вони заважали ранковим тренуванням. За словами дієтологині, найбільша трансформація відбувається не лише в тілі, а у свідомості. Та додала, що зміни – це вибір. Вона порадила обирати свої пріоритети і ставити себе і свою мету вище за короткочасне задоволення.