Минус 23 килограмма за 5 месяцев: диетолог рассказала, от чего отказалась, чтобы похудеть

Диетологу удалось сбросить 23 килограмма всего за 5 месяцев – без жестких диет, голодания или специальных программ. Достичь результата ей удалось благодаря простым, но последовательным изменениям в образе жизни.

Как изменился образ жизни

Индийский диетолог Симран Чопре поделилась своими изменениями в Инстаграм, информирует 24 Канал. Одним из первых шагов стало решение питаться исключительно дома.

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Женщина почти полностью отказалась от приемов пищи в ресторанах. По ее словам, она позволяла себе ужин вне дома максимум раз в неделю. Более того, иногда она брала собственную еду на встречи в заведения. Также она полностью исключила из своего рациона жареную пищу, отдавая предпочтение менее калорийным блюдам.

Но главным вызовом для Симран стал отказ от сладостей и напитков. Десерты она позволяла себе только в виде маленькой ложечки, когда десерт стоил кто-то рядом. Она также отказалась от всех подслащенных напитков, включая соки и смузи, заменив их обычной газировкой без добавок.

"Это не о еде, а о выборе"

Вечером тоже произошли изменения в рутине. В частности, Симран избегала поздних вечеринок и встреч, если они мешали утренним тренировкам. По словам диетолога, самая большая трансформация происходит не только в теле, а в сознании. И добавила, что изменения – это выбор. Она посоветовала выбирать свои приоритеты и ставить себя и свою цель выше кратковременного удовольствия.