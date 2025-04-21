Поширені комбінації харчових добавок можуть підвищувати ризик діабету 2 типу

Харчові добавки – невидимі, але постійні супутники нашого раціону, особливо коли йдеться про ультраоброблені продукти. Досі вчені оцінювали їхню безпеку окремо, але нове французьке дослідження вперше розглянуло, як діють суміші цих речовин.

Команда науковців із Inserm, INRAE, Університету Сорбонна Париж-Нор, Університету Париж-Сіте та Cnam проаналізувала дані понад 100 тисяч дорослих французів, які вели онлайн-щоденники свого харчування в межах масштабного проєкту NutriNet-Santé, передає 24 Канал.

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Фокус дослідження був спрямований на найпоширеніші харчові добавкки (які вживали щонайменше 5% учасників), з урахуванням брендів і типів продуктів.

Що з'ясували

Учені виділили 5 типових комбінацій харчових добавок. Із них 2 були пов'язані з підвищеним ризиком розвитку діабету 2 типу, незалежно від якості харчування чи способу життя.

Перша комбінація – суміш емульгаторів (каррагінани, модифіковані крохмалі, пектин, ксантанова камедь), консерванту (сорбат калію) і барвника (куркумін). Така формула часто трапляється у бульйонах, соусах, десертах.

(каррагінани, модифіковані крохмалі, пектин, ксантанова камедь), консерванту (сорбат калію) і барвника (куркумін). Така формула часто трапляється у бульйонах, соусах, десертах. Друга комбінація – характерна для газованих і солодких напоїв: підкислювачі, барвники, підсолоджувачі (аспартам, сукралоза, ацесульфам-К), стабілізатори.

Зауважте. Ці добавки можуть взаємодіяти: одні – підсилювати дію інших, інші – послаблювати. Це явища синергізму та антагонізму, які досі вивчались недостатньо.

Чому це важливо

Це – перше дослідження, яке показує, що комбінації звичних харчових добавок можуть бути фактором ризику діабету 2 типу. За словами аспірантки Inserm Марі Пайєн де ла Гарандері, результати відкривають нові горизонти для профілактики цього захворювання.

Керівниця дослідження докторка Матильда Тув'є додає: хоча робота має спостережливий характер і не доводить прямого зв’язку, її висновки узгоджуються з лабораторними даними. І головне – наголошують на важливості аналізу не окремих речовин, а їхнього впливу в поєднанні.