Распространенные комбинации пищевых добавок может повышать риск диабета 2 типа

Пищевые добавки – невидимые, но постоянные спутники нашего рациона, особенно когда речь идет об ультраобработанных продуктах. До сих пор ученые оценивали их безопасность по отдельности, но новое французское исследование впервые рассмотрело, как действуют смеси этих веществ.

Команда ученых из Inserm, INRAE, Университета Сорбонна Париж-Нор, Университета Париж-Сите и Cnam проанализировала данные более 100 тысяч взрослых французов, которые вели онлайн-дневники своего питания в рамках масштабного проекта NutriNet-Santé, передает 24 Канал.

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Фокус исследования был направлен на самые распространенные пищевые добавки (которые употребляли не менее 5% участников), с учетом брендов и типов продуктов.

Что выяснили

Ученые выделили 5 типичных комбинаций пищевых добавок. Из них 2 были связаны с повышенным риском развития диабета 2 типа, независимо от качества питания или образа жизни.

Первая комбинация – смесь эмульгаторов (каррагинаны, модифицированные крахмалы, пектин, ксантановая камедь), консерванта (сорбат калия) и красителя (куркумин). Такая формула часто встречается в бульонах, соусах, десертах.

(каррагинаны, модифицированные крахмалы, пектин, ксантановая камедь), консерванта (сорбат калия) и красителя (куркумин). Такая формула часто встречается в бульонах, соусах, десертах. Вторая комбинация – характерна для газированных и сладких напитков: подкислители, красители, подсластители (аспартам, сукралоза, ацесульфам-К), стабилизаторы.

Обратите внимание. Эти добавки могут взаимодействовать: одни – усиливать действие других, другие – ослаблять. Это явления синергизма и антагонизма, которые до сих пор изучались недостаточно.

Почему это важно

Это – первое исследование, которое показывает, что комбинации привычных пищевых добавок могут быть фактором риска диабета 2 типа. По словам аспирантки Inserm Мари Пайен де ла Гарандери, результаты открывают новые горизонты для профилактики этого заболевания.

Руководитель исследования доктор Матильда Тувье добавляет: хотя работа имеет наблюдательный характер и не доказывает прямой связи, ее выводы согласуются с лабораторными данными. И главное – подчеркивают важность анализа не отдельных веществ, а их влияния в сочетании.