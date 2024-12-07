Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацю у медичному журналі.

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Як довжина пальців пов'язана з шкідливими звичками

Виявилося, що люди з довшим підмізинним пальцем порівняно з вказівним мають більшу схильність до вживання спиртного. Науковці пояснюють це впливом гормонів у період ембріонального розвитку.

Зауважте. Довжина пальців формується під впливом тестостерону та естрогену: високий рівень тестостерону у вагітної жінки сприяє подовженню підмізинного пальця у дитини.

Це співвідношення, зазвичай, частіше зустрічається у чоловіків, які під час дослідження продемонстрували вищі показники споживання алкоголю порівняно з жінками.

Дослідження та його результати

У дослідженні взяли участь 169 жінок і 89 чоловіків, які пройшли опитування щодо своїх звичок вживання алкоголю. Вчені виміряли співвідношення довжини підмізинного пальця до вказівного на обох руках.

Результати показали, що чим більшим є це співвідношення, тим більше грамів алкоголю людина споживає протягом тижня. Різниця у співвідношеннях пальців між лівою і правою руками також мала вплив, хоча менш виражений.

Гормони і ризикована поведінка

Науковці зазначають, що зв’язок між довжиною пальців і вживанням алкоголю може бути опосередкованим. Вищий рівень тестостерону в ембріональному періоді асоціюється з більш ризикованою поведінкою, яка включає не лише зловживання алкоголем, але й схильність до наркотиків та екстремальних дій.

Також дослідники наголошують на важливості контролю гормональних збоїв у вагітних, оскільки надлишковий вплив тестостерону може впливати на формування схильностей до шкідливих звичок у майбутньому.