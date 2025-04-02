Що їсти, щоб підняти рівень гемоглобіну: широкий перелік продуктів
- Низький гемоглобін може бути викликаний залізодефіцитною анемією, вагітністю, захворюваннями печінки та інфекціями.
- Для підвищення гемоглобіну рекомендується споживати продукти, багаті залізом і фолієвою кислотою, або приймати пероральні препарати заліза під наглядом лікаря.
- Рекомендується споживати до 8 мг заліза на день для чоловіків і до 18 мг для жінок, а вагітним жінкам до 27 мг.
Низький гемоглобін може стати серйозною проблемою для здоровʼя. Але, на щастя, існує багато нескладних способів його підвищити, зокрема і зміною дієти.
Гемоглобін – це білок у червоних кров’яних клітинах (еритроцитах), що транспортує кисень до інших органів і тканин організму. Він також переносить вуглекислий газ назад у легені для подальшого виведення, повідомляє 24 Канал з посилання на healthline.
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Низький гемоглобін
Згідно з визначенням Mayo Clinic, рівень гемоглобіну вважається низьким, якщо він нижчий за 135 г/л у чоловіків і нижчий за 120 г/л у жінок.
Причини низького гемоглобіну можуть бути різні:
- залізодефіцитна анемія;
- вагітність;
- захворювання печінки;
- інфекції сечовивідних шляхів.
Крім того, деякі люди мають низький гемоглобін від природи, без жодних очевидних причин. В інших низький рівень гемоглобіну може не викликати жодних симптомів.
Які продукти підвищують гемоглобін
Залізо відіграє важливу роль у виробництві гемоглобіну. Білок трансферин зв’язує залізо і транспортує його по організму, сприяючи утворенню червоних кров’яних клітин, які містять гемоглобін.
Щоб покращити рівень гемоглобіну, включіть до свого раціону продукти, багаті залізом:
- печінка і субпродукти;
- морепродукти (особливо молюски);
- яловичина;
- броколі;
- шпинат;
- листова капуста;
- зелена квасоля (стручкова квасоля);
- ріпчаста капуста;
- квасоля та сочевиця;
- тофу;
- запечена картопля;
- збагачені залізом пластівці та хліб.
Фолієва кислота (фолат) – це вітамін групи B, який бере участь у формуванні гема – частини еритроцитів, що містить гемоглобін. При браку фолієвої кислоти еритроцити не можуть повноцінно визрівати, що призводить до анемії.
Щоб збільшити рівень фолату, вживайте такі продукти:
- яловичина;
- шпинат;
- квасоля;
- авокадо;
- зелений салат;
- рис;
- арахіс.
Коли потрібні ліки
Якщо рівень гемоглобіну дуже низький або зміни в раціоні не дали ефекту, доведеться приймати пероральні препарати заліза. Однак надлишок заліза може спричинити гемохроматоз, що веде до захворювань печінки (наприклад, цирозу), а також побічні ефекти: закрепів, нудоти і блювання.
Тому потрібна обовʼязкова консультація з лікарем для визначення безпечної дози. Рекомендується не приймати понад 25 мг за один раз. Управління з харчових добавок Національних інститутів здоров'я (National Institutes of Health, NIH) рекомендує чоловікам споживати до 8 мг заліза на день, а жінкам – до 18 мг. Вагітним жінкам потрібно до 27 мг.
Зміни в рівні заліза можуть стати помітними через 1 – 4 тижні після початку приймання, залежно від причини анемії.
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