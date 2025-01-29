Промислові трансжири створюються штучно з метою продовження терміну зберігання продуктів та покращення їхніх смакових якостей, повідомляє 24 Канал з посиланням на National Library of Medicine.

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Вони утворюються в результаті гідрогенізації – процесу перетворення рідких олій на тверді жири. Натуральні трансжири, у свою чергу, містяться в невеликій кількості в молочних продуктах та м’ясі.

Основним джерелом трансжирів для більшості людей є продукти, які піддалися промисловій обробці. Трансжири часто зустрічаються у фастфуді, пончиках, випічці, заморожених напівфабрикатах, крекерах та маргарині.

Чим небезпечні трансжири

Трансжири негативно впливають на рівень холестерину в організмі.

Холестерин буває двох типів:

"Поганий" холестерин (ліпопротеїни низької щільності, ЛПНЩ) – сприяє утворенню бляшок у стінках артерій, що призводить до атеросклерозу.

"Хороший" холестерин (ліпопротеїни високої щільності, ЛПВЩ) – допомагає виводити надлишковий холестерин з організму через печінку.

Трансжири підвищують рівень "поганого" холестерину та знижують рівень "хорошого". Це збільшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, інсульту та цукрового діабету другого типу.

Допустима кількість трансжирів у раціоні

Трансжири слід максимально виключити з раціону. Їхня частка не має перевищувати 1% від загальної кількості споживаних калорій на день. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) закликає виробників повністю відмовитися від використання трансжирів у продуктах до 2023 року.

Обмеження не поширюються на натуральні трансжири, які містяться у м’ясних та молочних продуктах.

Як зменшити споживання трансжирів

Для зменшення кількості трансжирів у раціоні рекомендується:

надавати перевагу рідким рослинним оліям (наприклад, оливковій або соняшниковій) замість вершкового масла;

уникати магазинної випічки, таких як печиво, пироги, пончики, а також фастфуду;

перевіряти етикетки на наявність напису "0 г трансжирів" та відсутність гідрогенізованих олій у складі;

обмежити споживання смажених у фритюрі страв у ресторанах та кафе;

включати до раціону більше фруктів, овочів, цільнозернових продуктів, нежирного м’яса, риби та знежирених молочних продуктів.

Ці заходи допоможуть знизити ризик негативного впливу трансжирів на здоров’я.