Промышленные трансжиры создаются искусственно с целью продления срока хранения продуктов и улучшения их вкусовых качеств, сообщает 24 Канал со ссылкой на National Library of Medicine.

Также на тему Как снизить уровень холестерина

Они образуются в результате гидрогенизации – процесса превращения жидких масел в твердые жиры. Натуральные трансжиры, в свою очередь, содержатся в небольшом количестве в молочных продуктах и мясе.

Основным источником трансжиров для большинства людей являются продукты, которые подверглись промышленной обработке. Трансжиры часто встречаются в фастфуде, пончиках, выпечке, замороженных полуфабрикатах, крекерах и маргарине.

Чем опасны трансжиры

Трансжиры негативно влияют на уровень холестерина в организме.

Холестерин бывает двух типов:

"Плохой" холестерин (липопротеины низкой плотности, ЛПНП) – способствует образованию бляшек в стенках артерий, что приводит к атеросклерозу.

"Хороший" холестерин (липопротеины высокой плотности, ЛПВП) – помогает выводить избыточный холестерин из организма через печень.

Трансжиры повышают уровень "плохого" холестерина и снижают уровень "хорошего". Это увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и сахарного диабета второго типа.

Допустимое количество трансжиров в рационе

Трансжиры следует максимально исключить из рациона. Их доля не должна превышать 1% от общего количества потребляемых калорий в день. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает производителей полностью отказаться от использования трансжиров в продуктах до 2023 года.

Ограничения не распространяются на натуральные трансжиры, которые содержатся в мясных и молочных продуктах.

Как уменьшить потребление трансжиров

Для уменьшения количества трансжиров в рационе рекомендуется:

отдавать предпочтение жидким растительным маслам (например, оливковому или подсолнечному) вместо сливочного масла;

избегать магазинной выпечки, таких как печенье, пироги, пончики, а также фастфуда;

проверять этикетки на наличие надписи "0 г трансжиров" и отсутствие гидрогенизированных масел в составе;

ограничить потребление жареных во фритюре блюд в ресторанах и кафе;

включать в рацион больше фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, нежирного мяса, рыбы и обезжиренных молочных продуктов.

Эти меры помогут снизить риск негативного влияния трансжиров на здоровье.