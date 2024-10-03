Параноя – це ірраціональне відчуття недовіри, переслідування чи загрози. Людина думає, що їй хочуть зрадити, вона налякана і проявляє агресію, пише verywellhealth.

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Симптоми параної

﻿﻿неадекватна реакція на критику, навіть невелике зауваження викликає гнів та необхідність захищатися;

﻿﻿нездатність прощати;

﻿﻿настороженість, пильність;

﻿﻿хронічне занепокоєння, людина постійно перебуває у нервовій напрузі;

﻿﻿прагнення ізолюватися від суспільства;

﻿﻿﻿﻿відчуття жертви та нерозуміння оточення;

﻿﻿відчуття переслідування;

пошук прихованих мотивів, людина думає, що її завдадуть шкоди.

Все це впливає на стосунки з оточенням, бо "нікому не можна вірити". Підтипів параної кілька. Ось деякі з них:

﻿﻿Параноя переслідування. Людина думає, що її переслідують, почувається жертвою чи мішенню. Це викликає занепокоєння, тривожність та гнів. Вона намагається зупинити переслідувачів, може часто звертатися до органів правопорядку.

﻿﻿Кверулянтна форма параної. Людина у всі суперечки залучає закон, стверджує, що його права порушуються.

﻿﻿Параноя грандіозності, або мегаломанна параноя. Людина думає, що вона краща за інших, схильна сперечатися і виявляти агресію.

﻿﻿Параноя ревнивця. Людина постійно та необґрунтовано підозрює свого партнера у зраді.

Причини появи параної

У всіх людей можуть виникати паранояльні думки, наприклад після пережитого стресу. Також марення може з'явитися через безсоння, соціальну ізоляцію, після черепно-мозкової травми або в результаті приймання деяких ліків.

При деяких психічних розладах може з'явитися параноя, наприклад у людей з біполярним або параноїдальним розладом особистості, а також при шизофренії. Також параноя може з'явитися на пізніх стадіях хвороб Альцгеймера, Гентінгтона та Паркінсона.

Лікування параної

Для лікування параної призначають лікарські препарати, наприклад антипсихотики, і рекомендують психотерапію.

Якщо людина відчуває, що їй стало складно довіряти оточенню, виникло почуття, що за ним хтось спостерігає, переслідує і хоче заподіяти шкоду, рекомендується звернутися за допомогою до психіатра.

Симптоми параної можуть бути проявом серйозного захворювання, яке потрібно почати лікувати якомога раніше.