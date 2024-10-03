Параноя – це ірраціональне відчуття недовіри, переслідування чи загрози. Людина думає, що їй хочуть зрадити, вона налякана і проявляє агресію, пише verywellhealth.
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Симптоми параної
- неадекватна реакція на критику, навіть невелике зауваження викликає гнів та необхідність захищатися;
- нездатність прощати;
- настороженість, пильність;
- хронічне занепокоєння, людина постійно перебуває у нервовій напрузі;
- прагнення ізолюватися від суспільства;
- відчуття жертви та нерозуміння оточення;
- відчуття переслідування;
- пошук прихованих мотивів, людина думає, що її завдадуть шкоди.
Все це впливає на стосунки з оточенням, бо "нікому не можна вірити". Підтипів параної кілька. Ось деякі з них:
Параноя переслідування. Людина думає, що її переслідують, почувається жертвою чи мішенню. Це викликає занепокоєння, тривожність та гнів. Вона намагається зупинити переслідувачів, може часто звертатися до органів правопорядку.
Кверулянтна форма параної. Людина у всі суперечки залучає закон, стверджує, що його права порушуються.
Параноя грандіозності, або мегаломанна параноя. Людина думає, що вона краща за інших, схильна сперечатися і виявляти агресію.
Параноя ревнивця. Людина постійно та необґрунтовано підозрює свого партнера у зраді.
Причини появи параної
У всіх людей можуть виникати паранояльні думки, наприклад після пережитого стресу. Також марення може з'явитися через безсоння, соціальну ізоляцію, після черепно-мозкової травми або в результаті приймання деяких ліків.
При деяких психічних розладах може з'явитися параноя, наприклад у людей з біполярним або параноїдальним розладом особистості, а також при шизофренії. Також параноя може з'явитися на пізніх стадіях хвороб Альцгеймера, Гентінгтона та Паркінсона.
Лікування параної
Для лікування параної призначають лікарські препарати, наприклад антипсихотики, і рекомендують психотерапію.
Якщо людина відчуває, що їй стало складно довіряти оточенню, виникло почуття, що за ним хтось спостерігає, переслідує і хоче заподіяти шкоду, рекомендується звернутися за допомогою до психіатра.
Симптоми параної можуть бути проявом серйозного захворювання, яке потрібно почати лікувати якомога раніше.