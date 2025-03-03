Що таке купероз та як його побороти

Купероз – хронічне розширення капілярів, яке найчастіше проявляється на носі, щоках та вилицях. Цей процес виникає через ослаблені стінки судин, що може бути спричинено внутрішніми захворюваннями або гормональними збоями.

Купероз — це не самостійне захворювання, а радше симптом, який вказує на основну проблему. Для правильного лікування важливо визначити причину виникнення розширених капілярів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Cleveland Clinic.

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Причини куперозу

Іноді купероз може мати спадковий характер. У таких випадках застосовують симптоматичне лікування, зокрема такі методи, як лазерна коагуляція.

Часто причиною куперозу можуть стати захворювання печінки, патології сполучної тканини чи вплив зовнішніх факторів, таких як сонячне випромінювання або приймання гормональних препаратів.

Ще однією ймовірною причиною куперозу є розацеа – хронічне захворювання шкіри, яке супроводжується рожевими висипами та гнійничковими ураженнями на обличчі. Ці два стани іноді плутають, оскільки вони схожі. Основна відмінність полягає в тому, що розацеа часто нагадує вугровий висип, через що її називають "рожевими вуграми".

Догляд і лікування куперозу

Для визначення причини куперозу необхідно звернутися до дерматолога. Лікар проведе діагностику та складе план лікування. У деяких випадках може знадобитися консультація терапевта чи гастроентеролога, щоб виявити зв’язок шкірних проблем із внутрішніми захворюваннями. Для зменшення видимості розширених судин на шкірі можуть використовуватися лазерні процедури та інтенсивне імпульсне світло.

Найчастіше купероз зустрічається у людей з тонкою та чутливою шкірою. Локалізація зазвичай припадає на ділянки крил носа, щоки та вилиці. Шкіра, схильна до куперозу, потребує делікатного догляду, оскільки неправильний підхід може погіршити проблему.

Основні рекомендації щодо догляду за шкірою з куперозом:

Делікатне очищення. Використовуйте засоби, призначені для чутливої шкіри: пінки, гелі, молочко або креми. Вода для вмивання повинна бути комфортної температури – уникайте гарячої чи холодної води, а також різких перепадів температури. Уникання агресивних скрабів. Відмовтесь від продуктів із жорсткими абразивними частинками, які можуть травмувати шкіру. Для очищення ідеально підійдуть ензимні або м’які кислотні пілінги, наприклад, на основі азелаїнової кислоти. Зволоження та живлення. Обирайте креми, сироватки чи маски з гіпоалергенними зволожувальними компонентами. Уникайте косметики на основі спирту та ефірних олій. Захист від ультрафіолету. Використовуйте сонцезахисні засоби з SPF. Навесні та влітку рекомендовано застосовувати SPF 50, а в осінньо-зимовий період – SPF 30.

Повністю позбутися куперозу лише за допомогою косметичних засобів неможливо. Вони можуть лише маскувати судинну сітку, покращувати мікроциркуляцію та запобігати погіршенню стану. Для більш радикального вирішення можуть бути запропоновані лазерна терапія та процедури фотоомолодження.