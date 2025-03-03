Купероз - это не самостоятельное заболевание, а скорее симптом, который указывает на основную проблему. Для правильного лечения важно определить причину возникновения расширенных капилляров, сообщает 24 Канал со ссылкой на Cleveland Clinic.

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Причины купероза

Иногда купероз может иметь наследственный характер. В таких случаях применяют симптоматическое лечение, в частности такие методы, как лазерная коагуляция.

Часто причиной купероза могут стать заболевания печени, патологии соединительной ткани или влияние внешних факторов, таких как солнечное излучение или прием гормональных препаратов.

Еще одной вероятной причиной купероза является розацеа – хроническое заболевание кожи, которое сопровождается розовыми высыпаниями и гнойничковыми поражениями на лице. Эти два состояния иногда путают, поскольку они похожи. Основное отличие заключается в том, что розацеа часто напоминает угревую сыпь, из-за чего ее называют "розовыми угрями".

Уход и лечение купероза

Для определения причины купероза необходимо обратиться к дерматологу. Врач проведет диагностику и составит план лечения. В некоторых случаях может понадобиться консультация терапевта или гастроэнтеролога, чтобы выявить связь кожных проблем с внутренними заболеваниями. Для уменьшения видимости расширенных сосудов на коже могут использоваться лазерные процедуры и интенсивный импульсный свет.

Чаще всего купероз встречается у людей с тонкой и чувствительной кожей. Локализация обычно приходится на участки крыльев носа, щеки и скулы. Кожа, склонная к куперозу, требует деликатного ухода, поскольку неправильный подход может усугубить проблему.

Основные рекомендации по уходу за кожей с куперозом:

Деликатное очищение. Используйте средства, предназначенные для чувствительной кожи: пенки, гели, молочко или кремы. Вода для умывания должна быть комфортной температуры – избегайте горячей или холодной воды, а также резких перепадов температуры. Избегайте агрессивных скрабов. Откажитесь от продуктов с жесткими абразивными частицами, которые могут травмировать кожу. Для очищения идеально подойдут энзимные или мягкие кислотные пилинги, например, на основе азелаиновой кислоты. Увлажнение и питание. Выбирайте кремы, сыворотки или маски с гипоаллергенными увлажняющими компонентами. Избегайте косметики на основе спирта и эфирных масел. Защита от ультрафиолета. Используйте солнцезащитные средства с SPF. Весной и летом рекомендовано применять SPF 50, а в осенне-зимний период – SPF 30.

Полностью избавиться от купероза только с помощью косметических средств невозможно. Они могут лишь маскировать сосудистую сетку, улучшать микроциркуляцию и предотвращать ухудшение состояния. Для более радикального решения могут быть предложены лазерная терапия и процедуры фотоомоложения.