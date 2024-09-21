М'язовий біль після фізичної активності, відомий як кріпатура, є нормальною реакцією організму, особливо якщо вона була незвичайною або інтенсивною. Неприємні відчуття зазвичай зберігаються від двох до п'яти днів і не вимагають особливих заходів.

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Причина кріпатури

Існує поширена хибна думка, що причиною м'язового болю є молочна кислота, що накопичується під час фізичних вправ. Хоча вона дійсно утворюється під час навантаження, наукові дослідження показують, що кислота швидко виводиться з м'язів і не встигає викликати пошкодження.

Наукова думка схиляється до того, що кріпатуру викликають мікротравми – дрібні розриви м'язових волокон. Відновлення цих мікророзривів сприяє росту та зміцненню м'язів.

Коли варто звернутися до лікаря

Мікротравми не варто плутати із серйозними травмами. Інша справа – якщо ви відчуваєте сильний м'язовий біль. Нижче – список симптомів, за якими можна зрозуміти, що щось не так:

біль, без полегшення через кілька днів;

підвищена чутливість;

набряк;

синці або гематоми;

відчуття скутості.

Як правило, не помітити ці симптоми складно, але іноді вони виникають не одразу, а тільки через кілька годин.

Як полегшити кріпатуру

Повернути час, щоб уникнути активного відпочинку, неможливо, та й не потрібно: лише за кілька днів неприємні відчуття вщухнуть, залишивши лише спогади. Однак можна спробувати полегшити біль простими способами:

Акуратна розминка;

Прикладання льоду або приймання теплої ванни – залежно від ваших уподобань;

Масаж;

Прийняття безрецептурних знеболювальних, якщо біль заважає повсякденній діяльності;

Достатній відпочинок.

Наступного разу, вирушаючи на підкорення гір або спортзал, не забудьте розігріти м'язи перед початком занять і завершити тренування розтяжкою.