Багато хто з нас знайомий із відчуттям сонливості після безсонної ночі. Але що робити, якщо бажання спати не зникає навіть після повноцінного нічного відпочинку? У такому разі мова може йти про гіперсомнію – маловідоме, але дуже підступне порушення сну.

Гіперсомнія – це стан, при якому людина відчуває непереборну сонливість удень, навіть якщо вночі спала достатньо. В результаті люди, які страждають від цього розладу, часто мають труднощі на роботі, у навчанні та особистому житті, пише 24 Канал з посилання на Hypersomnia Foundation.

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До того ж гіперсомнія часто супроводжується почуттям провини й безпорадності – адже оточення не завжди розуміє, з чим доводиться боротися людині. На жаль, про гіперсомнію досі говорять рідко, і багато хто навіть не підозрює, що їхня постійна втома може бути саме цим діагнозом.

Які існують види гіперсомнії?

Виділяють кілька типів цього порушення:

Ідіопатична гіперсомнія – її походження досі залишається загадкою для медицини. Вважається, що вона може бути пов’язана з генетичними особливостями або збоями у роботі імунної системи.

Нарколепсія – рідкісне неврологічне захворювання, за якого мозок втрачає контроль над процесами сну й неспання.

Синдром Клейне – Левіна – вкрай рідкісний стан, коли людина може спати майже добу поспіль за один епізод.

Вторинна гіперсомнія – розвивається на тлі інших станів: прийому певних ліків, психічних розладів, захворювань центральної нервової системи, м’язів, хронічного недосипання чи вживання психоактивних речовин.

Як розпізнати гіперсомнію: основні симптоми

Симптоми гіперсомнії можуть відрізнятися залежно від її типу, але є й спільні ознаки:

Регулярні напади денної сонливості, що заважають нормальній активності.

Складнощі з пробудженням – як вранці, так і після денного сну.

"Сонне сп’яніння": стан, коли після пробудження людина відчуває сплутаність думок, дратівливість, автоматичні дії.

Відчуття розгубленості та навіть злості після сну.

Головний біль, тривожність, проблеми з пам’яттю.

Епізоди сонного паралічу.

Довготривалий сон (11 годин і більше), який не дає бадьорості та не позбавляє від денної сонливості.

Проблеми з концентрацією уваги.

Як зрозуміти, що це саме гіперсомнія?

Перший крок до встановлення діагнозу – відверта розмова з лікарем. Важливо докладно описати фахівцю свої симптоми, частоту нападів та спосіб життя. Це суттєво полегшує діагностику.

Додатково можуть знадобитися спеціальні тести:

Шкала сонливості Епворта. Щоденник сну, де фіксуються час засинання та пробудження, а також самопочуття після сну. Полісомнографія – комплексне дослідження сну в умовах клініки із моніторингом роботи мозку, рухів очей, дихання та інших параметрів. Тест латентності сну для оцінки якості денного сну

Як лікувати гіперсомнію

Методи лікування підбираються індивідуально залежно від причини розладу. Якщо вдається виявити й усунути провокуючий фактор, зусилля спрямовують саме на це.

Медикаментозна терапія – призначається лікарем згідно з показаннями.

Гігієна сну – дотримання режиму, створення комфортних умов для сну.

Психотерапія – робота зі спеціалістом допоможе знизити тривожність та підвищити якість життя.

У деяких випадках повністю позбутися гіперсомнії неможливо, проте сучасна медицина дозволяє значно полегшити стан і допомогти людині повернутися до звичного способу життя.

Коли потрібно звертатися до лікаря?

Якщо сонливість заважає вам жити, працювати чи навчатись, а повноцінний нічний сон не дає полегшення – не чекайте, що все мине само собою. Порушення сну потребують своєчасної медичної допомоги. Чим раніше ви звернетеся до фахівця, тим вищі шанси повернути якість життя.