Все о гиперсомнии: когда постоянная сонливость и усталость становится болезнью
- Гиперсомния вызывает непреодолимую дневную сонливость, даже после достаточного ночного сна, что мешает нормальной жизни.
- Существуют различные виды гиперсомнии, включая идиопатическую, нарколепсию, синдром Клейне-Левина и вторичную гиперсомнию, каждый из которых требует индивидуального подхода к лечению.
- Симптомы включают регулярные приступы сонливости, сложности с пробуждением, сонное опьянение, тревожность, головная боль и проблемы с концентрацией.
- Для диагностики и лечения гиперсомнии важно обратиться к врачу, который может назначить медикаментозную терапию, психотерапию и рекомендации по гигиене сна.
Многие из нас знакомы с ощущением сонливости после бессонной ночи. Но что делать, если желание спать не исчезает даже после полноценного ночного отдыха? В таком случае речь может идти о гиперсомнии – малоизвестном, но очень коварном нарушении сна.
Гиперсомния – это состояние, при котором человек чувствует непреодолимую сонливость днем, даже если ночью спал достаточно. В результате люди, страдающие от этого расстройства, часто имеют трудности на работе, в учебе и личной жизни, пишет 24 Канал со ссылкой на Hypersomnia Foundation.
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К тому же гиперсомния часто сопровождается чувством вины и беспомощности – ведь окружающие не всегда понимают, с чем приходится бороться человеку. К сожалению, о гиперсомнии до сих пор говорят редко, и многие даже не подозревают, что их постоянная усталость может быть именно этим диагнозом.
Какие существуют виды гиперсомнии?
Выделяют несколько типов этого нарушения:
- Идиопатическая гиперсомния – ее происхождение до сих пор остается загадкой для медицины. Считается, что она может быть связана с генетическими особенностями или сбоями в работе иммунной системы.
- Нарколепсия – редкое неврологическое заболевание, при котором мозг теряет контроль над процессами сна и бодрствования.
- Синдром Клейне – Левина – крайне редкое состояние, когда человек может спать почти сутки подряд за один эпизод.
- Вторичная гиперсомния – развивается на фоне других состояний: приема определенных лекарств, психических расстройств, заболеваний центральной нервной системы, мышц, хронического недосыпания или употребления психоактивных веществ.
Как распознать гиперсомнию: основные симптомы
Симптомы гиперсомнии могут отличаться в зависимости от ее типа, но есть и общие признаки:
- Регулярные приступы дневной сонливости, мешающие нормальной активности.
- Сложности с пробуждением – как утром, так и после дневного сна.
- "Сонное опьянение": состояние, когда после пробуждения человек чувствует спутанность мыслей, раздражительность, автоматические действия.
- Ощущение растерянности и даже злости после сна.
- Головная боль, тревожность, проблемы с памятью.
- Эпизоды сонного паралича.
- Длительный сон (11 часов и более), который не дает бодрости и не избавляет от дневной сонливости.
- Проблемы с концентрацией внимания.
Как понять, что это именно гиперсомния?
Первый шаг к установлению диагноза – откровенный разговор с врачом. Важно подробно описать специалисту свои симптомы, частоту приступов и образ жизни. Это существенно облегчает диагностику.
Дополнительно могут понадобиться специальные тесты:
- Шкала сонливости Эпворта.
- Дневник сна, где фиксируются время засыпания и пробуждения, а также самочувствие после сна.
- Полисомнография – комплексное исследование сна в условиях клиники с мониторингом работы мозга, движений глаз, дыхания и других параметров.
- Тест латентности сна для оценки качества дневного сна
Как лечить гиперсомнию
Методы лечения подбираются индивидуально в зависимости от причины расстройства. Если удается выявить и устранить провоцирующий фактор, усилия направляют именно на это.
- Медикаментозная терапия – назначается врачом согласно показаниям.
- Гигиена сна – соблюдение режима, создание комфортных условий для сна.
- Психотерапия – работа со специалистом поможет снизить тревожность и повысить качество жизни.
В некоторых случаях полностью избавиться от гиперсомнии невозможно, однако современная медицина позволяет значительно облегчить состояние и помочь человеку вернуться к привычному образу жизни.
Когда нужно обращаться к врачу?
Если сонливость мешает вам жить, работать или учиться, а полноценный ночной сон не дает облегчения – не ждите, что все пройдет само собой. Нарушения сна требуют своевременной медицинской помощи. Чем раньше вы обратитесь к специалисту, тем выше шансы вернуть качество жизни.
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