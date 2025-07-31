Многие из нас знакомы с ощущением сонливости после бессонной ночи. Но что делать, если желание спать не исчезает даже после полноценного ночного отдыха? В таком случае речь может идти о гиперсомнии – малоизвестном, но очень коварном нарушении сна.

Гиперсомния – это состояние, при котором человек чувствует непреодолимую сонливость днем, даже если ночью спал достаточно. В результате люди, страдающие от этого расстройства, часто имеют трудности на работе, в учебе и личной жизни, пишет 24 Канал со ссылкой на Hypersomnia Foundation.

Также на тему Сколько спать, чтобы не навредить здоровью

К тому же гиперсомния часто сопровождается чувством вины и беспомощности – ведь окружающие не всегда понимают, с чем приходится бороться человеку. К сожалению, о гиперсомнии до сих пор говорят редко, и многие даже не подозревают, что их постоянная усталость может быть именно этим диагнозом.

Какие существуют виды гиперсомнии?

Выделяют несколько типов этого нарушения:

Идиопатическая гиперсомния – ее происхождение до сих пор остается загадкой для медицины. Считается, что она может быть связана с генетическими особенностями или сбоями в работе иммунной системы.

Нарколепсия – редкое неврологическое заболевание, при котором мозг теряет контроль над процессами сна и бодрствования.

Синдром Клейне – Левина – крайне редкое состояние, когда человек может спать почти сутки подряд за один эпизод.

Вторичная гиперсомния – развивается на фоне других состояний: приема определенных лекарств, психических расстройств, заболеваний центральной нервной системы, мышц, хронического недосыпания или употребления психоактивных веществ.

Как распознать гиперсомнию: основные симптомы

Симптомы гиперсомнии могут отличаться в зависимости от ее типа, но есть и общие признаки:

Регулярные приступы дневной сонливости, мешающие нормальной активности.

Сложности с пробуждением – как утром, так и после дневного сна.

"Сонное опьянение": состояние, когда после пробуждения человек чувствует спутанность мыслей, раздражительность, автоматические действия.

Ощущение растерянности и даже злости после сна.

Головная боль, тревожность, проблемы с памятью.

Эпизоды сонного паралича.

Длительный сон (11 часов и более), который не дает бодрости и не избавляет от дневной сонливости.

Проблемы с концентрацией внимания.

Как понять, что это именно гиперсомния?

Первый шаг к установлению диагноза – откровенный разговор с врачом. Важно подробно описать специалисту свои симптомы, частоту приступов и образ жизни. Это существенно облегчает диагностику.

Дополнительно могут понадобиться специальные тесты:

Шкала сонливости Эпворта. Дневник сна, где фиксируются время засыпания и пробуждения, а также самочувствие после сна. Полисомнография – комплексное исследование сна в условиях клиники с мониторингом работы мозга, движений глаз, дыхания и других параметров. Тест латентности сна для оценки качества дневного сна

Как лечить гиперсомнию

Методы лечения подбираются индивидуально в зависимости от причины расстройства. Если удается выявить и устранить провоцирующий фактор, усилия направляют именно на это.

Медикаментозная терапия – назначается врачом согласно показаниям.

Гигиена сна – соблюдение режима, создание комфортных условий для сна.

Психотерапия – работа со специалистом поможет снизить тревожность и повысить качество жизни.

В некоторых случаях полностью избавиться от гиперсомнии невозможно, однако современная медицина позволяет значительно облегчить состояние и помочь человеку вернуться к привычному образу жизни.

Когда нужно обращаться к врачу?

Если сонливость мешает вам жить, работать или учиться, а полноценный ночной сон не дает облегчения – не ждите, что все пройдет само собой. Нарушения сна требуют своевременной медицинской помощи. Чем раньше вы обратитесь к специалисту, тем выше шансы вернуть качество жизни.