УКР РУС
17 січня 2025, 17:53
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Що таке аденоміоз: симптоми, діагностика та лікування

Олександр Бевза
Основні тези
  • Аденоміоз – це стан, при якому ендометрій проростає в міометрій матки, причини якого залишаються нез'ясованими.
  • Симптоми включають рясні менструації, біль під час менструації та статевого акту, а діагностика може включати фізичний огляд, УЗД та МРТ.
  • Лікування може включати нестероїдні протизапальні засоби, гормональні препарати та в окремих випадках гістеректомію.

Аденоміоз – це патологічний стан, при якому ендометрій, внутрішній шар матки, проростає в міометрій, м'язовий шар матки, що є аномальним.

На цей час причини виникнення аденоміозу залишаються нез'ясованими. Існують припущення, що на розвиток цього стану можуть впливати травми, операції, генетика, запальні процеси та гормональні зміни,  повідомляє 24 Канал з посиланням на Mayo Clinic.

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Що таке аденоміоз

Згідно з однією з нових теорій, причиною можуть бути стовбурові клітини, що проникають у тканини міометрію. Матка складається з трьох основних шарів тканин:

  • Периметрій – зовнішня серозна оболонка;
  • Міометрій – м'язова оболонка;
  • Ендометрій – внутрішній слизова оболонка.

Ендометрій піддається значним змінам протягом менструального циклу та відторгається під час менструації, що призводить до менструальної кровотечі. У нормальних умовах клітини ендометрію повинні бути тільки всередині матки. Якщо вони розташовуються поза маткою, на інших органах, цей стан називається ендометріозом. Коли ж ендометрій проникає в міометрій, це розлад іменується аденоміозом.

Симптоми аденоміозу

Аденоміоз не завжди має симптомами, і приблизно в однієї з трьох жінок захворювання може залишатися непоміченим. До симптомів, які можуть виникати, відносять:

  • Рясні та тривалі менструації.
  • Сильні спазми або різкі болі під час менструації, відомі як дисменорея.
  • Біль під час статевого акту (диспареунія).
  • Хронічний біль в області таза та низу живота, що проявляється поза менструацією.

Діагностика аденоміозу

Процес діагностики може охоплювати:

  • Фізичний огляд на гінекологічному кріслі, де лікар може помітити збільшення матки через розростання ендометриальних осередків.
  • Ультразвукове дослідження (УЗД).
  • Магнітно-резонансна томографія (МРТ).

Лікування аденоміозу

При відсутності симптомів аденоміоз, як правило, не вимагає лікування і може зникнути з настанням менопаузи. Якщо ж є симптоми і наслідки, такі як анемія через рясні менструації, можуть бути запропоновані наступні варіанти терапії:

  • Нестероїдні протизапальні засоби, наприклад, ібупрофен, для зменшення болю та крововтрат.
  • Гормональні препарати, включаючи комбіновані оральні контрацептиви, гормональні пластирі, вагінальні кільця та внутрішньоматкові спіралі.
  • Гістеректомія – видалення матки, якщо інші методи неефективні і симптоми значно погіршують якість життя, особливо якщо жінка не планує вагітність.

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