Що таке аденоміоз: симптоми, діагностика та лікування

Аденоміоз – це патологічний стан, при якому ендометрій, внутрішній шар матки, проростає в міометрій, м'язовий шар матки, що є аномальним.

На цей час причини виникнення аденоміозу залишаються нез'ясованими. Існують припущення, що на розвиток цього стану можуть впливати травми, операції, генетика, запальні процеси та гормональні зміни, повідомляє 24 Канал з посиланням на Mayo Clinic.

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Що таке аденоміоз

Згідно з однією з нових теорій, причиною можуть бути стовбурові клітини, що проникають у тканини міометрію. Матка складається з трьох основних шарів тканин:

Периметрій – зовнішня серозна оболонка;

Міометрій – м'язова оболонка;

Ендометрій – внутрішній слизова оболонка.

Ендометрій піддається значним змінам протягом менструального циклу та відторгається під час менструації, що призводить до менструальної кровотечі. У нормальних умовах клітини ендометрію повинні бути тільки всередині матки. Якщо вони розташовуються поза маткою, на інших органах, цей стан називається ендометріозом. Коли ж ендометрій проникає в міометрій, це розлад іменується аденоміозом.

Симптоми аденоміозу

Аденоміоз не завжди має симптомами, і приблизно в однієї з трьох жінок захворювання може залишатися непоміченим. До симптомів, які можуть виникати, відносять:

Рясні та тривалі менструації.

Сильні спазми або різкі болі під час менструації, відомі як дисменорея.

Біль під час статевого акту (диспареунія).

Хронічний біль в області таза та низу живота, що проявляється поза менструацією.

Діагностика аденоміозу

Процес діагностики може охоплювати:

Фізичний огляд на гінекологічному кріслі, де лікар може помітити збільшення матки через розростання ендометриальних осередків.

Ультразвукове дослідження (УЗД).

Магнітно-резонансна томографія (МРТ).

Лікування аденоміозу

При відсутності симптомів аденоміоз, як правило, не вимагає лікування і може зникнути з настанням менопаузи. Якщо ж є симптоми і наслідки, такі як анемія через рясні менструації, можуть бути запропоновані наступні варіанти терапії: