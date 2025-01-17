Що таке аденоміоз: симптоми, діагностика та лікування
- Аденоміоз – це стан, при якому ендометрій проростає в міометрій матки, причини якого залишаються нез'ясованими.
- Симптоми включають рясні менструації, біль під час менструації та статевого акту, а діагностика може включати фізичний огляд, УЗД та МРТ.
- Лікування може включати нестероїдні протизапальні засоби, гормональні препарати та в окремих випадках гістеректомію.
Аденоміоз – це патологічний стан, при якому ендометрій, внутрішній шар матки, проростає в міометрій, м'язовий шар матки, що є аномальним.
На цей час причини виникнення аденоміозу залишаються нез'ясованими. Існують припущення, що на розвиток цього стану можуть впливати травми, операції, генетика, запальні процеси та гормональні зміни, повідомляє 24 Канал з посиланням на Mayo Clinic.
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Що таке аденоміоз
Згідно з однією з нових теорій, причиною можуть бути стовбурові клітини, що проникають у тканини міометрію. Матка складається з трьох основних шарів тканин:
- Периметрій – зовнішня серозна оболонка;
- Міометрій – м'язова оболонка;
- Ендометрій – внутрішній слизова оболонка.
Ендометрій піддається значним змінам протягом менструального циклу та відторгається під час менструації, що призводить до менструальної кровотечі. У нормальних умовах клітини ендометрію повинні бути тільки всередині матки. Якщо вони розташовуються поза маткою, на інших органах, цей стан називається ендометріозом. Коли ж ендометрій проникає в міометрій, це розлад іменується аденоміозом.
Симптоми аденоміозу
Аденоміоз не завжди має симптомами, і приблизно в однієї з трьох жінок захворювання може залишатися непоміченим. До симптомів, які можуть виникати, відносять:
- Рясні та тривалі менструації.
- Сильні спазми або різкі болі під час менструації, відомі як дисменорея.
- Біль під час статевого акту (диспареунія).
- Хронічний біль в області таза та низу живота, що проявляється поза менструацією.
Діагностика аденоміозу
Процес діагностики може охоплювати:
- Фізичний огляд на гінекологічному кріслі, де лікар може помітити збільшення матки через розростання ендометриальних осередків.
- Ультразвукове дослідження (УЗД).
- Магнітно-резонансна томографія (МРТ).
Лікування аденоміозу
При відсутності симптомів аденоміоз, як правило, не вимагає лікування і може зникнути з настанням менопаузи. Якщо ж є симптоми і наслідки, такі як анемія через рясні менструації, можуть бути запропоновані наступні варіанти терапії:
- Нестероїдні протизапальні засоби, наприклад, ібупрофен, для зменшення болю та крововтрат.
- Гормональні препарати, включаючи комбіновані оральні контрацептиви, гормональні пластирі, вагінальні кільця та внутрішньоматкові спіралі.
- Гістеректомія – видалення матки, якщо інші методи неефективні і симптоми значно погіршують якість життя, особливо якщо жінка не планує вагітність.
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