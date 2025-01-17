Что такое аденомиоз: симптомы, диагностика и лечение

Аденомиоз – это патологическое состояние, при котором эндометрий, внутренний слой матки, прорастает в миометрий, мышечный слой матки, что является аномальным.

В настоящее время причины возникновения аденомиоза остаются невыясненными. Существуют предположения, что на развитие этого состояния могут влиять травмы, операции, генетика, воспалительные процессы и гормональные изменения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mayo Clinic.

Также на тему Фиброаденома молочной железы: как распознать, лечить и превращается ли в рак

Что такое аденомиоз

Согласно одной из новых теорий, причиной могут быть стволовые клетки, проникающие в ткани миометрия. Матка состоит из трех основных слоев тканей:

Периметрий – внешняя серозная оболочка;

Миометрий – мышечная оболочка;

Эндометрий – внутренняя слизистая оболочка.

Эндометрий подвергается значительным изменениям в течение менструального цикла и отторгается во время менструации, что приводит к менструальному кровотечению. В нормальных условиях клетки эндометрия должны быть только внутри матки. Если они располагаются вне матки, на других органах, это состояние называется эндометриозом. Когда же эндометрий проникает в миометрий, это расстройство именуется аденомиозом.

Симптомы аденомиоза

Аденомиоз не всегда обладает симптомами, и примерно у одной из трех женщин заболевание может оставаться незамеченным. К симптомам, которые могут возникать, относят:

Обильные и длительные менструации.

Сильные спазмы или резкие боли во время менструации, известные как дисменорея.

Боль во время полового акта (диспареуния).

Хроническая боль в области таза и низа живота, проявляющаяся вне менструации.

Диагностика аденомиоза

Процесс диагностики может включать в себя:

Физический осмотр на гинекологическом кресле, где врач может заметить увеличение матки из-за разрастания эндометриальных очагов.

Ультразвуковое исследование (УЗИ).

Магнитно-резонансная томография (МРТ).

Лечение аденомиоза

При отсутствии симптомов аденомиоз, как правило, не требует лечения и может исчезнуть с наступлением менопаузы. Если же есть симптомы и последствия, такие как анемия из-за обильных менструаций, могут быть предложены следующие варианты терапии: