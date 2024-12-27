Що таке фіброаденома, як її діагностувати та коли потрібне лікування – 24 Каналу розповіла Ірина Любота, лікар-мамолог, онколог та хімієтерапевт МЦ "Лелека".

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Згідно з даними Американського онкологічного товариства (American Cancer Society), до 10% жінок протягом життя стикаються з цим діагнозом. Найчастіше це трапляється у молодому та середньому віці, переважно в період репродуктивної активності, коли гормональний фон найбільш активний.

Ірина Любота "Фіброаденома є доброякісним утворенням, проте її наявність може викликати тривогу через схожість на злоякісні пухлини."

Що таке фіброаденома

Фіброаденома – це доброякісна пухлина молочної залози, що складається з фіброзної (сполучної) та аденоматозної (залозистої) тканини. Це одна з найпоширеніших пухлин, які зустрічаються у жінок молодого та середнього віку. Значно рідше такі утворення діагностують у жінок у період менопаузи.

Фіброаденоми зазвичай мають гладеньку поверхню та чітко окреслені контури. Вони проявляються як рухливі ущільнення, які можуть бути безболісними або помірно болісними. Розміри пухлини варіюють від кількох міліметрів до кількох сантиметрів. У рідкісних випадках вони можуть досягати великих розмірів (понад 5 см), змінюючи форму чи контури молочної залози.

Ірина Любота "Самостійно визначити доброякісність пухлини неможливо. Для точного діагнозу обов’язковою є біопсія тканини."

Чому з'являються фіброаденоми

Точні причини утворення фіброаденом залишаються невідомими, однак дослідники припускають зв’язок зі статевими гормонами. Ця гіпотеза підтверджується тим, що фіброаденоми найчастіше виявляються у репродуктивний період.

Серед факторів ризику виділяють:

Гормональні зміни: використання гормонозамісної терапії чи контрацептивів.

Генетична схильність: вищий ризик мають жінки, чиї родичі мали фіброаденоми.

Репродуктивні фактори: перші пологи після 30 років чи їхня відсутність.

Вік: найчастіше фіброаденоми діагностуються у жінок до 40 років.

Ранній початок менструації (до 12 років) або пізня менопауза (після 55 років).

Інші доброякісні захворювання молочної залози.

Вживання алкоголю, це може підвищувати ризик новоутворень.

Методи діагностики та лікування фіброаденоми

Як діагностують фіброаденому та як її відрізнити від раку?

Лікарі використовують комплексний підхід для діагностики. Основні методи:

Клінічний огляд: пальпація молочної залози для оцінки форми, розміру та структури пухлини. УЗД (ультразвукове дослідження): дозволяє оцінити межі, форму і структуру пухлини. Мамографія: часто використовується для уточнення діагнозу, особливо у жінок старшого віку. МРТ (магнітно-резонансна томографія): застосовується у складних випадках, коли інші методи не дають точного результату. Біопсія: єдиний метод, який точно визначає доброякісність або злоякісність пухлини.

Коли потрібно видаляти фіброаденому?

Лікування залежить від розміру пухлини, симптомів та стану пацієнтки. Якщо пухлина має невеликі розміри, не викликає дискомфорту та не збільшується, лікар може рекомендувати спостереження. У цьому випадку пацієнтці необхідно регулярно проходити огляди та діагностику кожні 3 – 6 місяців.

Хірургічне видалення потрібне, якщо:

пухлина швидко збільшується;

викликає больові відчуття чи естетичний дискомфорт;

є ризик злоякісної трансформації (дуже рідко);

пацієнтка планує вагітність.

Ірина Любота "Операцію зазвичай проводять через невеликий розріз, що мінімізує косметичні наслідки. У більшості випадків після видалення фіброаденома не рецидивує. Однак, у жінок зі схильністю до утворення фіброаденом можливе формування нових пухлин."

Чи може фіброаденома стати злоякісною

Ризик перетворення фіброаденоми у злоякісну пухлину є надзвичайно низьким. У рідкісних випадках можливі зміни в тканинах, які збільшують ризик розвитку раку, особливо за наявності атипових клітин чи супутніх захворювань молочної залози. Регулярне спостереження дозволяє вчасно виявити будь-які патологічні зміни.

Фіброаденома – це доброякісне утворення, яке зазвичай не становить серйозної загрози здоров’ю жінки. Проте важливо регулярно проходити профілактичні огляди, особливо за наявності факторів ризику. Рання діагностика та кваліфікована медична допомога є запорукою збереження здоров’я молочної залози.