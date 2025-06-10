Засмага без ризику: поради дерматологині для захисту від сонячних опіків і раку шкіри

З одного боку, ультрафіолет потрібен організму для вироблення природним шляхом вітаміну D. З іншого – він завдає чималої шкоди. Чи можливо тут втримати баланс?

Яку загрозу для здоров’я становлять сонячні промені та як убезпечитися від цього, 24 Каналу розповіла дерматологиня клініки "Оксфорд Медікал" Ольга Хоменко.

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Головні небезпеки для шкіри

Перебування на сонці у період його активності може призвести до низки проблем. Причому залежно від вашого фототипу буває достатньо й 20 хвилин, щоб шкіра отримала пошкодження.

Почервоніння, біль, набряки, а подекуди й пухирі є гострою реакцією на ультрафіолет. Ось чому на природі, біля водойми чи басейну, під час роботи на городі або тривалої прогулянки навіть у похмуру погоду краще подбати про належний захист.

Старіння шкіри під сонячними променями відбувається через пошкодження її ДНК. Сухість, зморшки й втрата пружності внаслідок руйнування колагену, а також гіперпігментація в результаті активації меланіну – часті супутники тих, хто любить засмагати чи змушений працювати просто неба.

Проте найнебезпечнішим є запуск розвитку злоякісних утворень – актинічного кератозу, базаліоми, меланоми.

Як захиститися від сонця

Потрібно зважати на кілька чинників:

на УФ-індекс, тобто рівень ультрафіолетового випромінювання – низький, середній чи високий;

ваш фототип – властивість шкіри до стійкості перед сонячним променям залежно від кількості мелатоніну. Це закладається генетично. Для України притаманні I – IV фототипи – від найблідішої шкіри, яка миттєво згоряє, до смуглявої, якій сонце відносно безпечне навіть без захисного крему;

особливості шкіри – наявність розацеа (судинні зірочки, стійке почервоніння, папули), вітиліго (знебарвлені білі плями на тілі) або фотодерматиту (сонячної алергії).

УФ-індекс можна дізнатися на сайті погоди в телефоні. Влітку буває середній (3 – 7) та високий (понад 8) рівні випромінювання. За середнього рекомендується обмежити перебування на відкритому сонці вдень та застосовувати сонцезахисні засоби не менше ніж 30 – 50 SPF. За високого – закрити всі ділянки тіла одягом та використовувати крем з фактором від 50.

Одяг передбачає головний убір з козирком або кресами, речі з натуральних світлих тканин, що прикривають руки й ноги, та обов’язково сонцезахисні окуляри з UV 400. Адже ультрафіолет завдає шкоди не лише шкірі, він також спричиняє опік сітківки ока з її подальшим пошкодженням.

Сонцезахисні засоби – креми, лосьйони, флюїди, спреї, стіки – підбираються залежно від типу шкіри й особистих уподобань. Так, дітям зручніше користуватися спреями, а жінкам є сенс носити у сумочці стіки для оновлення захисту просто поверх макіяжу. Для людей з жирною шкірою підійдуть засоби з матуючим ефектом. У разі низького чи середнього УФ-індексу свою захисну й доглядову функції чудово виконують денні креми з 20 чи 30 ступенем SPF.

Ольга Хоменко "Якщо є хронічне захворювання шкіри, наприклад розацеа чи вітиліго, треба використовувати сильніші фільтри, від 50 й аж до 100. І не забувайте змащувати всі відкриті ділянки, навіть вуха. Однак за максимальної активності сонця, а небезпечним часом вважається період з 10:00 до 17:00, лише крему буде замало – додатково захистіть тіло одягом, а обличчя – панамою чи кепкою."

Що ж до підбору сонцезахисного засобу, звертайтеся до косметолога чи дерматолога, який порадить відповідний варіант,

Важливе про креми з SPF

Згідно з американськими дослідженнями застосування сонцезахисного крему й носіння закритого одягу зменшують ризик розвитку злоякісних утворень – і меланоми, і плоскоклітинного раку. Так, 30 фактор захисту зменшує пошкодження ДНК від перебування на сонці майже на 53 %, а SPF 100 – на 73 %. Тож високий ступінь SPF рекомендується людям з ослабленим імунітетом або раком шкіри.

Однак слід зважати, які фільтри містяться в сонцезахисному кремі. Органічні поглинаються шкірою, тому можуть впливати на організм. Октокрилен, авобензон й діоксид титану захищають від середніх (UVA) та коротких (UVB) хвиль ультрафіолетового випромінювання з мінімальними побічними ефектами. UVA та UVB діють на різні шари: перші – на дерму, що призводить до фотостаріння, другі – на епідерміс, пошкоджуючи ДНК клітин шкіри.

А ось фільтра на основі оксибензону американські науковці рекомендують уникати, бо він шкідливий для нейроендокринної системи.

Сонцезахисний крем треба наносити за пів години до виходу на вулицю й періодично оновлювати відповідно до інструкцій виробника, особливо після купання чи рясного пітніння.

Для людей з розацеа розроблені спеціальні лінійки, які вже містять сонцезахисний фактор. Треба бути обачним тим, хто застосовує ретиноїди від акне або приймає антибіотики на кшталт доксицикліну чи системні препарати, які підвищують фоточутливість. У цьому разі сонцезахист обов'язковий,

– розповіла Ольга Хоменко.

До чого призводять сонячні опіки

Основними ризиками від згоряння на сонці є розвиток:

актинічного кератозу;

базаліоми (базальноклітинної карциноми);

плоскоклітинної карциноми.

Актинічний кератоз є передраковим станом шкіри. З такою проблемою можна звертатися до дерматолога.

А от базаліомою й плоскоклітинною карциномою вже займаються онкологи. Злоякісні новоутворення потребують лікування, щоб запобігти руйнуванню здорових тканин.

Ольга Хоменко "Помітили в себе пляму червоного відтінку, що постійно має кірочку, кровоточить і довго не загоюється? Покажіться дерматологу. Якщо в ході дообстеження патогістологічно підтвердиться діагноз плоскоклітинної карциноми, лікар спрямує вас до онколога. Хочу заспокоїти: базаліома рідко дає метастази на відміну від меланоми, яка уражає інші органи й системи."

Після лікування раз на пів року – рік треба спостерігатися в онколога або дерматолога, щоб моніторити, чи не з'явилися нові вогнища.

Що робити при сонячних опіках