Загар без риска: советы дерматолога для защиты от солнечных ожогов и рака кожи

С одной стороны, ультрафиолет нужен организму для выработки естественным путем витамина D. С другой – он наносит немалый вред. Возможно ли здесь удержать баланс?

Какую угрозу для здоровья представляют солнечные лучи и как обезопасить себя от этого, 24 Каналу рассказала дерматолог клиники "Оксфорд Медикал" Ольга Хоменко.

Также на тему Что делать если сгорели на солнце: четкая, пошаговая инструкция

Главные опасности для кожи

Пребывание на солнце в период его активности может привести к ряду проблем. Причем в зависимости от вашего фототипа бывает достаточно и 20 минут, чтобы кожа получила повреждения.

Покраснение, боль, отеки, а иногда и волдыри являются острой реакцией на ультрафиолет. Вот почему на природе, возле водоема или бассейна, во время работы на огороде или длительной прогулки даже в пасмурную погоду лучше позаботиться о надлежащей защите.

Старение кожи под солнечными лучами происходит из-за повреждения ее ДНК. Сухость, морщины и потеря упругости вследствие разрушения коллагена, а также гиперпигментация в результате активации меланина – частые спутники тех, кто любит загорать или вынужден работать под открытым небом.

Однако самым опасным является запуск развития злокачественных образований – актинического кератоза, базалиомы, меланомы.

Как защититься от солнца

Нужно учитывать несколько факторов:

на УФ-индекс, то есть уровень ультрафиолетового излучения – низкий, средний или высокий;

ваш фототип – свойство кожи к устойчивости перед солнечными лучами в зависимости от количества мелатонина. Это закладывается генетически. Для Украины присущи I – IV фототипы – от бледной кожи, которая мгновенно сгорает, до смуглой, которой солнце относительно безопасно даже без защитного крема;

особенности кожи – наличие розацеа (сосудистые звездочки, стойкое покраснение, папулы), витилиго (обесцвеченные белые пятна на теле) или фотодерматита (солнечной аллергии).

УФ-индекс можно узнать на сайте погоды в телефоне. Летом бывает средний (3 – 7) и высокий (более 8) уровни излучения. При среднем рекомендуется ограничить пребывание на открытом солнце днем и применять солнцезащитные средства не менее 30 – 50 SPF. При высоком – закрыть все участки тела одеждой и использовать крем с фактором от 50.

Одежда предусматривает головной убор с козырьком или кресами, вещи из натуральных светлых тканей, прикрывающие руки и ноги, и обязательно солнцезащитные очки с UV 400. Ведь ультрафиолет наносит вред не только коже, он также вызывает ожог сетчатки глаза с ее последующим повреждением.

Солнцезащитные средства – кремы, лосьоны, флюиды, спреи, стики – подбираются в зависимости от типа кожи и личных предпочтений. Так, детям удобнее пользоваться спреями, а женщинам есть смысл носить в сумочке стики для обновления защиты просто поверх макияжа. Для людей с жирной кожей подойдут средства с матирующим эффектом. При низком или среднем УФ-индексе свою защитную и уходовую функции прекрасно выполняют дневные кремы с 20 или 30 степенью SPF.

Ольга Хоменко "Если есть хроническое заболевание кожи, например розацеа или витилиго, надо использовать более сильные фильтры, от 50 и до 100. И не забывайте смазывать все открытые участки, даже уши. Однако при максимальной активности солнца, а опасным временем считается период с 10:00 до 17:00, только крема будет мало – дополнительно защитите тело одеждой, а лицо – панамой или кепкой."

Что касается подбора солнцезащитного средства, обращайтесь к косметологу или дерматологу, который посоветует подходящий вариант,

Важное о кремах с SPF

Согласно американским исследованиям применение солнцезащитного крема и ношение закрытой одежды уменьшают риск развития злокачественных образований – и меланомы, и плоскоклеточного рака. Так, 30 фактор защиты уменьшает повреждение ДНК от пребывания на солнце почти на 53%, а SPF 100 – на 73%. Поэтому высокая степень SPF рекомендуется людям с ослабленным иммунитетом или раком кожи.

Однако следует учитывать, какие фильтры содержатся в солнцезащитном креме. Органические поглощаются кожей, поэтому могут влиять на организм. Октокрилен, авобензон и диоксид титана защищают от средних (UVA) и коротких (UVB) волн ультрафиолетового излучения с минимальными побочными эффектами. UVA и UVB действуют на разные слои: первые – на дерму, что приводит к фотостарению, вторые – на эпидермис, повреждая ДНК клеток кожи.

А вот фильтра на основе оксибензона американские ученые рекомендуют избегать, потому что он вреден для нейроэндокринной системы.

Солнцезащитный крем надо наносить за полчаса до выхода на улицу и периодически обновлять в соответствии с инструкциями производителя, особенно после купания или обильного потения.

Для людей с розацеа разработаны специальные линейки, которые уже содержат солнцезащитный фактор. Надо быть осмотрительным тем, кто применяет ретиноиды от акне или принимает антибиотики вроде доксициклина или системные препараты, которые повышают фоточувствительность. В этом случае солнцезащита обязательна,

– рассказала Ольга Хоменко.

К чему приводят солнечные ожоги

Основными рисками от сгорания на солнце является развитие:

актинического кератоза;

базалиомы (базальноклеточной карциномы);

плоскоклеточной карциномы.

Актинический кератоз является предраковым состоянием кожи. С такой проблемой можно обращаться к дерматологу.

А вот базалиомой и плоскоклеточной карциномой уже занимаются онкологи. Злокачественные новообразования требуют лечения, чтобы предотвратить разрушение здоровых тканей.

Ольга Хоменко "Заметили у себя пятно красного оттенка, постоянно имеющее корочку, кровоточащее и долго не заживающее? Покажитесь дерматологу. Если в ходе дообследования патогистологически подтвердится диагноз плоскоклеточной карциномы, врач направит вас к онкологу. Хочу успокоить: базалиома редко дает метастазы в отличие от меланомы, которая поражает другие органы и системы."

После лечения раз в полгода – год надо наблюдаться у онколога или дерматолога, чтобы мониторить, не появились ли новые очаги.

Что делать при солнечных ожогах