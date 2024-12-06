За словами дослідників, раніше проведений якісний аналіз уявлень жінок про свої геніталії показав, що навіть випадковий негативний коментар від партнера може мати глибокий емоційний ефект і надовго підірвати впевненість жінки у своїй сексуальності. Це стало стимулом для продовження дослідження інтимної теми, але з чоловічого погляду, повідомляє 24 Канал з посиланням на International Journal of Sexual Health.

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Нове дослідження геніталій

В онлайн-опитуванні, яке проводилося анонімно, взяли участь 212 дорослих чоловіків, які ідентифікували себе як гетеросексуальні та мали близькі стосунки з жінками. Більшість учасників були з США, а їхній вік варіювався від 19 до 77 років. Дослідження показало, що в цілому чоловіки мають позитивне сприйняття до жіночих статевих органів, хоча з помітними індивідуальними відмінностями.

Більшості чоловіків люблять жіночі органи

Більшість респондентів описали своє ставлення як помірно позитивне і погодилися з твердженнями, що "жіночі геніталії красиві" та "жінки мають пишатися своїми статевими органами". Ця група частіше була задоволена своїм партнеркам і рідше робила негативні зауваження.

Проте близько 20% респондентів мали негативну думку про жіночі статеві органи. Серед цих чоловіків частіше зустрічалися ті, хто був схильний критично висловлюватися про статеві органи своїх партнерок, хоча загалом вони робили це рідко.

Дослідження показало, що чоловіки з позитивним ставленням до жіночих геніталій повідомляли про більшу кількість сексуальних партнерок за все своє життя. Однак не було виявлено зв’язку з уподобанням орального сексу в цій групі.

Що найбільше подобається чоловікам

В одному з розділів анкети психологи перерахували понад два десятки характеристик жіночих статевих органів, щоб з'ясувати, які з них є найбільш важливими для чоловіків. Виявилося, що зовнішні характеристики, такі як симетрія і розмір, мають значно менше значення, ніж "функціональні" аспекти, пов'язані з близькістю та відчуттями. Серед найважливіших факторів чоловіки вказали фізичне задоволення, запах і смак, а також хороший тонус тканин і зволоженість.

Отримані результати збігаються з даними дослідження 2015 року, присвяченого сприйняттю жіночих інтимних органів чоловіками. У тому опитуванні серед 1847 американців віком від 18 до 80 років більша частина чоловіків не мали певних вподобань щодо розміру статевих губ, і близько 60% заявили, що зовнішній вигляд не впливає на їхнє сексуальне задоволення.