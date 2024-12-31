Нове дослідження вчених з Університету Аризони відкриває перспективи для регенерації серцевого м'яза та можливого лікування серцевої недостатності у майбутньому, повідомляє 24 Канал з посиланням на Science Daily.

Також на тему Треба діяти негайно: що таке мікроінсульт та чому він також небезпечний

Нове дослідження серця

На цей час повне одужання від серцевої недостатності неможливе, однак, існують препарати, здатні сповільнити розвиток захворювання. Єдиним варіантом лікування важких форм серцевої недостатності, окрім трансплантації, є використання штучного серця.

Скелетні м'язи можуть відновлюватися після травм. Наприклад, якщо ви граєте у футбол і пошкодили м'яз, йому потрібен час для відновлення. Раніше вважалося, що пошкодження серцевого м'яза є незворотними,

– пояснює кардіолог Хешам Садек.

Вчені вирішили з'ясувати, чи може серцевий м'яз регенерувати. Для цього вони використали сучасний метод вуглецевого датування, щоб перевірити, чи містять зразки тканини нові клітини.

Серце може регенеруватись

Дослідження показало, що у пацієнтів зі штучними серцями регенерація клітин відбувається більш ніж у шість разів швидше, ніж у пацієнтів зі здоровим серцем.

Кардіологи отримали переконливі докази того, що клітини людського серцевого м'яза дійсно здатні до регенерації. Садек зазначив, що це відкриття підтримує гіпотезу про те, що нездатність серцевого м'яза відпочивати може бути ключовим фактором втрати регенеративної здатності після народження.

"Існує можливість дослідити молекулярні механізми, що беруть участь у поділі клітин, щоб посилити регенерацію серця", – додав він.

Раніше Садек і його команда продемонстрували, що клітини серцевого м'яза активно діляться в утробі, але припиняють це робити одразу після народження, щоб зосередити свою енергію на безперервному перекачуванні крові.

Можливо, деяким пацієнтам зі штучними серцями вдасться видалити їх після відновлення живої тканини, однак лише 25% таких пацієнтів "реагують" на імплантати, а у решти серцевий м'яз не відновлюється.

"Неясно, чому деякі пацієнти демонструють позитивні результати від штучного серця, а інші – ні. Одне відомо: у тих, хто реагує, має відновлення серцевого м'яза. Наша основна задача полягає в тому, щоб з'ясувати, як допомогти всім пацієнтам", – підсумував кардіолог.