Сенсорна депривація: що таке флоатинг та наскільки він корисний

Сенсорна депривація – це стан, при якому вплив на органи чуття зводиться до мінімуму через блокування зовнішніх подразників. Подібний досвід можна отримати різними способами: наприклад, під час глибоководного занурення або у флоат-кімнаті, де людина перебуває у резервуарі з солоною водою.

Ідея сенсорної депривації полягає в тому, що коли зовнішні стимули зведені до мінімуму, мозок отримує можливість відпочити, оскільки практично нічого не потрібно обробляти, повідомляє 24 Канал з посилання на HealthLine.

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Опинившись у тиші, темряві та воді, що ідеально повторює температуру тіла, людина чує лише власне дихання, биття серця та рух води під час зміни положення.

У флоат-капсулі тіло й розум можуть досягнути стану глибокої релаксації. Вважається, що сенсорна депривація сприяє повному розслабленню, зниженню стресу, вирішенню проблем з безсонням, полегшенню болю й навіть покращенню когнітивних функцій.

Дослідження про сенсорну депривацію

Згідно з оглядом даних за 2024 рік, флоатинг як спосіб сенсорної депривації сприяє зниженню болю, покращенню спортивних показників, зменшенню тривожності й стресових реакцій. Однак доказів впливу на якість сну чи відмову від куріння поки не знайдено.

Окремі наукові публікації вказують, що флоатинг може допомагати людям із психічними розладами: відзначається зниження тривожності, послаблення м'язового напруження, покращення якості сну й здатності до емоційної саморегуляції.

Проте автори наголошують: наукової бази для використання флоатинг-терапії у лікуванні ментальних розладів поки недостатньо.

У дослідженні 2018 року учасники, які проходили флоатинг, повідомили про зниження рівня тривоги, стресу, болю, м’язового напруження та симптомів депресії, а також про суттєве покращення настрою. В іншому експерименті флоат-терапію застосовували як додатковий метод при генералізованому тривожному розладі – вона допомогла покращити емоційний стан і якість сну.

Метааналіз 27 робіт, проведений у 2005 році, також показав зниження стресових реакцій, артеріального тиску та покращення настрою після флоатингу. Подібні результати були відзначені й у дослідженні 2022 року: флоатинг активує парасимпатичну нервову систему й сприяє зменшенню тривожності.

Знеболювальний ефект

Остаточних доказів користі флоатинг-терапії для усунення хронічного болю поки немає. У деяких клінічних випробуваннях різниці між флоатингом і плацебо у пацієнтів із тривалим болем не виявлено. Також не знайдено доказів ефективності у випадку легких черепно-мозкових травм. Потрібні подальші якісні дослідження.

Можлива шкода

Попри те, що негативні наслідки флоатингу фіксуються рідко, повністю виключати ризик не можна.

Протипоказання до процедури:

клаустрофобія;

відкриті ушкодження шкіри;

шкірні та інфекційні захворювання;

епілепсія;

стан алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Ігнорування протипоказань може призвести до небажаних наслідків.

Альтернативні методи сенсорної депривації

Окрім флоатингу, існує часткова сенсорна депривація – наприклад, використання беруш, навушників із шумопоглинанням чи маски для очей удома. Дослідження із застосуванням фМРТ демонструють, що навіть часткове зменшення сенсорних сигналів знижує активність певних ділянок мозку, відповідальних за фонову роботу й сенсомоторні функції. Проте вираженість цього ефекту нижча, ніж під час флоатингу.

Ще один експеримент зафіксував, що після флоатингу учасники почувалися спокійнішими й розслабленішими, ніж після відпочинку на водяному ліжку в темній і тихій кімнаті. Також при флоатингу відзначався ефект втрати почуття меж тіла й суб’єктивна зміна сприйняття часу, що допомогло знизити тривожність – досягти такого результату в домашніх умовах дуже складно.

Короткочасні сеанси сенсорної депривації можуть бути корисними, особливо у форматі флоатингу. Проте тривале перебування без зовнішніх стимулів може бути небезпечним – іноді це провокує появу галюцинацій, панічних атак або навіть маревних станів.