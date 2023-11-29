Сенсорная депривация: что такое флоатинг и насколько он полезен

Сенсорная депривация – это состояние, при котором воздействие на органы чувств сводится к минимуму из-за блокировки внешних раздражителей. Подобный опыт можно получить разными способами: например, во время глубоководного погружения или во флоат-комнате, где человек находится в резервуаре с соленой водой.

Идея сенсорной депривации заключается в том, что когда внешние стимулы сведены к минимуму, мозг получает возможность отдохнуть, поскольку практически ничего не нужно обрабатывать.

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Оказавшись в тишине, темноте и воде, идеально повторяющей температуру тела, человек слышит только собственное дыхание, биение сердца и движение воды при изменении положения.

Во флоат-капсуле тело и разум могут достичь состояния глубокой релаксации. Считается, что сенсорная депривация способствует полному расслаблению, снижению стресса, решению проблем с бессонницей, облегчению боли и даже улучшению когнитивных функций.

Исследования о сенсорной депривации

Согласно обзору данных за 2024 год, флоатинг как способ сенсорной депривации способствует снижению боли, улучшению спортивных показателей, уменьшению тревожности и стрессовых реакций. Однако доказательств влияния на качество сна или отказ от курения пока не найдено.

Отдельные научные публикации указывают, что флоатинг может помогать людям с психическими расстройствами: отмечается снижение тревожности, ослабление мышечного напряжения, улучшение качества сна и способности к эмоциональной саморегуляции.

Однако авторы отмечают: научной базы для использования флоатинг-терапии в лечении ментальных расстройств пока недостаточно.

У исследовании 2018 года участники, которые проходили флоатинг, сообщили о снижении уровня тревоги, стресса, боли, мышечного напряжения и симптомов депрессии, а также о существенном улучшении настроения. В другом эксперименте флоат-терапию применяли как дополнительный метод при генерализованном тревожном расстройстве – она помогла улучшить эмоциональное состояние и качество сна.

Метаанализ 27 работ, проведенный в 2005 году, также показал снижение стрессовых реакций, артериального давления и улучшение настроения после флоатинга. Подобные результаты были отмечены и в исследовании 2022 года: флоатинг активирует парасимпатическую нервную систему и способствует уменьшению тревожности.

Обезболивающий эффект

Окончательных доказательств пользы флоатинг-терапии для устранения хронической боли пока нет. В некоторых клинических испытаниях разницы между флоатингом и плацебо у пациентов с длительной болью не выявлено. Также не найдено доказательств эффективности в случае легких черепно-мозговых травм. Нужны дальнейшие качественные исследования.

Возможный вред

Несмотря на то, что негативные последствия флоатинга фиксируются редко, полностью исключать риск нельзя.

Противопоказания к процедуре:

клаустрофобия;

открытые повреждения кожи;

кожные и инфекционные заболевания;

эпилепсия;

состояние алкогольного или наркотического опьянения.

Игнорирование противопоказаний может привести к нежелательным последствиям.

Альтернативные методы сенсорной депривации

Кроме флоатинга, существует частичная сенсорная депривация – например, использование беруш, наушников с шумопоглощением или маски для глаз дома. Исследования с применением фМРТ демонстрируют, что даже частичное уменьшение сенсорных сигналов снижает активность определенных участков мозга, ответственных за фоновую работу и сенсомоторные функции. Однако выраженность этого эффекта ниже, чем во время флоатинга.

Еще один эксперимент зафиксировал, что после флоатинга участники чувствовали себя более спокойными и расслабленными, чем после отдыха на водяной кровати в темной и тихой комнате. Также при флоатинге отмечался эффект потери чувства границ тела и субъективное изменение восприятия времени, что помогло снизить тревожность – достичь такого результата в домашних условиях очень сложно.

Кратковременные сеансы сенсорной депривации могут быть полезными, особенно в формате флоатинга. Однако длительное пребывание без внешних стимулов может быть опасным – иногда это провоцирует появление галлюцинаций, панических атак или даже бредовых состояний.