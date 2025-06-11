Нашли простой и приятный способ побороть хроническую боль в спине без лекарств

Связь с природой может стать неожиданным союзником для людей, живущих с хронической болью в пояснице. По данным нового исследования, время, проведённое на свежем воздухе, помогает тем, кто страдает от боли, отвлечься, снизить стресс и чувствовать себя менее изолированно.

Это исследование, опубликовано в The Journal of Pain, стало первым, в котором непосредственно выяснялось, какую роль играет природа в жизни людей, которые годами живут с хронической болью в спине, передает 24 Канал.

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В опросе приняли участие десять человек среднего возраста около 50 лет, которые живут с этим диагнозом от пяти до 38 лет.

Оказалось, что прогулки на природе не только дают важное отвлечение от физических страданий, но и становятся способом поддерживать социальные связи. Если бы не такие прогулки, многие респонденты проводили бы дни наедине, что только усиливает психологическую нагрузку.

К тому же природная среда позволяет двигаться и заниматься умеренной физической активностью в приятной атмосфере – часто гораздо комфортнее, чем тренировки в закрытых помещениях или спортзалах.

Особое значение, по словам участников, имеют такие детали, как чистый воздух, шум воды и живописные пейзажи – все это способствует душевному спокойствию и снижает уровень тревожности, которая часто сопровождает хроническую боль.

Природа должна быть доступной

Впрочем, исследование выявило и проблемы: часто природные локации оказываются недостаточно приспособленными для людей с ограниченными возможностями передвижения. Неудобные тропы или отсутствие мест для отдыха могут свести на нет положительный эффект от пребывания на природе и даже отбить желание посещать такие места снова.

На основании этих данных ученые советуют и людям с хронической болью, и врачам, которые их лечат, внимательнее относиться к возможностям взаимодействия с природой как части комплексного подхода к здоровью. Рекомендуется делать природные зоны более доступными: улучшать покрытие дорожек, добавлять лавочки и продумывать инклюзивный дизайн.

Боль в пояснице часто становится причиной изоляции и усталости. Однако, если рассматривать новые, более целостные подходы к лечению, природа может стать важной частью процесса выздоровления. Даже незначительные изменения в инфраструктуре или внедрение технологий, таких как виртуальная реальность, способны сделать эти преимущества доступными для большего количества людей,

– отметил ведущий автор работы Александр Смит из Плимутского университета.

В перспективе исследователи планируют разрабатывать и тестировать инновационные VR-решения для тех, кому по разным причинам трудно выходить на улицу.