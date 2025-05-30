Эта проблема у детей встречается редко – в основном ею болеют взрослые, особенно те, кто уже имеет проблемы с почками, сообщает 24 Канал со ссылкой на NHS.

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Хроническая болезнь почек развивается постепенно и проходит несколько стадий. На последней из них работа почек может полностью прекратиться, и единственными вариантами становятся диализ или пересадка донорского органа. Конечная стадия имеет название почечная недостаточность.

Обычно заболевание не доходит до финальной стадии. При своевременной диагностике и начале лечения можно остановить развитие болезни и избежать осложнений.

Симптомы хронической болезни почек

Признаки хронической болезни почек долгое время могут отсутствовать. Симптомы зависят от степени поражения почечной ткани. С ухудшением состояния организма могут появиться:

отечность ног, лодыжек, стоп стоп;

повышенное артериальное давление;

сильная усталость;

заболевания костей;

потеря веса и аппетита;

кровь в моче;

сухость и зуд кожи и зуд кожи;

нарушение сна;

головная боль;

ночные мышечные спазмы;

частые ночные мочеиспускания;

заметные мешки под глазами;

снижение эрекции у мужчин.

Диагностика хронической болезни почек

Людям из групп риска рекомендуется регулярно обращаться к врачу и сдавать нужные анализы. Это позволит выявить болезнь на ранних этапах. Показаниями для осмотра являются следующие состояния:

сахарный диабет;

повышенное артериальное давление;

сердечные заболевания;

наследственная предрасположенность к почечной недостаточности;

избыточный вес.

Врач собирает анамнез и назначает:

анализ крови для определения уровня креатинина, по которому рассчитывается скорость фильтрации почек. В норме этот показатель более 90 мл/мин; анализ мочи для выявления белка или крови.

Могут быть рекомендованы дополнительные методы: УЗИ, КТ, МРТ почек для оценки их структуры, а в отдельных случаях – биопсия для уточнения диагноза.

Лечение хронической болезни почек

Цель лечения – замедлить развитие заболевания и уменьшить симптомы. Для этого нужно скорректировать образ жизни и систематически принимать назначенные препараты:

отказаться от курения;

соблюдать диету (иногда требуется консультация диетолога для ограничения белка и калия);

заниматься физической активностью не менее 150 минут в неделю;

ограничить потребление алкоголя;

снизить массу тела, если есть избыток;

избегать нестероидных противовоспалительных средств (например, ибупрофена), заменяя их после консультации с врачом.

Назначенные лекарства помогают:

контролировать давление (часто это ингибиторы АПФ, при непереносимости подбирается альтернатива);

уменьшать уровень холестерина (статинами);

бороться с отеками (мочегонными средствами);

лечить анемию (эритропоэтин, препараты железа);

укреплять кости (кальций, витамин D).

В случаях финальной, терминальной стадии возможны следующие методы:

перитонеальный диализ – амбулаторная процедура, когда через катетер в брюшную полость вводится специальный раствор;

гемодиализ – аппаратное очищение крови несколько раз в неделю в стационаре;

трансплантация почки – пересадка донорского органа с постоянным приемом иммуносупрессоров.

Врач подробно расскажет обо всех вариантах терапии, чтобы вы могли выбрать тот, что подходит именно вам.

Вы можете отказаться от заместительной терапии, но без лечения при почечной недостаточности продолжительность жизни сокращается до недель или месяцев. При этом ядовитые вещества накапливаются в крови, вызывая усталость, зуд, тошноту.