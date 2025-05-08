Почему некоторые продукты улучшают настроение

Подробнее об этом пишет 24 Канал со ссылкой на статью нутрициолога Cooper University Health Care Сандры Васкес.

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Большинство так называемых продуктов для улучшения настроения имеют общие свойства – они снижают уровень воспаления, оксидативного стресса, а также способствуют выработке серотонина и дофамина,

– объясняет специалист.

Кроме того, эти продукты богаты питательными веществами, антиоксиданты, омега-3 жирные кислоты и поддерживают стабильный уровень сахара в крови. Все это – важные факторы для стабильного эмоционального состояния.

9 продуктов, чтобы поддерживать эмоциональный баланс:

Жирная рыба (лосось, скумбрия, тунец, сардины) – источник омега-3, что снижает воспаление и поддерживает работу мозга. Цельнозерновые продукты (овес, киноа, бурый рис) – богаты клетчаткой, что положительно влияет на микробиом кишечника и, соответственно, на настроение. Орехи и семечки – поставляют магний, витамин Е и полезные жиры, которые поддерживают нервную систему. Ягоды – содержат антиоксиданты, способны снижать уровень депрессивных симптомов. Темный шоколад – активизирует "гормоны счастья" благодаря полифенолам. Кофе – в умеренных количествах может уменьшать риск депрессии, влияя на нейромедиаторы. Грибы – содержат витамины группы В, антиоксиданты и другие соединения, помогающие при тревожности. Зеленый чай – аминокислота L-теанин снижает уровень стресса и способствует спокойствию. Йогурт – пробиотики в составе ферментированных продуктов поддерживают звено "кишечник-мозг".

Заметьте. Суть не в "магическом" продукте, а в системности и комбинации белков, клетчатки и полезных жиров в ежедневном питании. Постепенные изменения в рационе могут стать важной составляющей долговременного психического благополучия.